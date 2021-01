Cvirus.-Feijóo carga contra el Gobierno por no adelantar el toque de queda y lo vincula con las elecciones catalanas

El presidente gallego censura que el Gobierno de Pedro Sánchez "ni gestiona" la pandemia "ni deja trabajar" a las autonomías

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este jueves contra la "falta de rigor" del Gobierno central por no acceder a la petición formulada por varias comunidades, entre ellas la gallega, de adelantar el toque de queda. Además, se ha preguntado si la negativa del Ejecutivo central está vinculada con las elecciones catalanas, en las que el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, es candidato del PSC.

"Ni gestiona ni deja gestionar", ha afeado, antes de esgrimir que el comité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico en la pandemia veía clave esta "herramienta".

Tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, Feijóo ha confesado "sorpresa y frustración" por comprobar que, pese a que "la mayoría" de autonomías pidieron "formalmente" en el Consejo Interterritorial de la Salud esta "flexibilidad" en el adelanto del toque de queda, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez impide "trabajar con herramientas" que las comunidades "necesitan" para hacer frente a la covid-19.

El presidente gallego ha esgrimido que comunidades con gobiernos de distintos colores políticos (nacionalistas, socialistas o populares) se sumaron a la petición, por lo que no "hay diferencia ideológica" en la solicitud. Enfrente, sí ha constatado "falta de rigor" por parte del Gobierno central y, en concreto, del Ministerio de Sanidad.

"No podemos más que lamentar públicamente la falta de rigor ya no de quién gestiona la pandemia porque no lo hace, sino de quien no la deja gestionar. Estamos acostumbrados a que no hagan cosas, pero pedimos que nos dejen trabajar", ha exigido, antes de incidir en que, a la vista de la opinión de los expertos, no adelantar el toque de queda es "un error" cuyas consecuencias "se están pagando".

"NO PIDO QUE LO HAGA, SINO QUE ME LO DEJE HACER"

En el turno de preguntas, el presidente gallego ha incidido en la "irresponsabilidad" de esta decisión y ha insistido en su "estupefacción" por ello, antes de recalcar que para ningún presidente es "plato de gusto" decirle a los ciudadanos que tienen toque de queda a las 20,00 horas.

"Ninguno lo hace por capricho, por sus colores políticos o para desgastar al Gobierno central", ha afirmado y se ha vuelto a remitir a la recomendación de los expertos. De hecho, ha subrayado que, de haber algún "desgaste", será el del Ejecutivo autonómico que adopta la decisión.

"Yo ya no pido que el Gobierno fije un toque de queda en España a las 20,00 horas. Le pido que me lo deje hacer y yo asumo mis responsabilidades y las consecuencias de esas decisiones", ha sentenciado, para insistir que tanto él como el resto de autoridades autonómicas que han pedido dar este paso lo hacen con el ánimo de "acertar, salvar vidas y proteger el sistema sanitario".

"¿QUÉ HAY DETRÁS?"

"Somos responsables y no podemos entender qué está pasando, qué es lo que hay detrás para negar lo que se pide", ha advertido, antes de preguntarse "si hay algún interés" en negarse a acceder a lo que piden "la mayoría" de autonomías porque "alguna otra Comunidad" está en medio de un proceso electoral --los comicios en Cataluña están previstos para el 14 de febrero--.

Feijóo también se ha preguntado si "realmente" se va a "mezclar la pandemia" con procesos electorales en otra Comunidad que "beneficien o perjudiquen" a un determinado partido, antes de concluir que "no" entiende la actitud del Gobierno y de incidir en que este tipo de actitudes ponen en cuestión la denominada "cogobernanza".

MANTIENE SU RECHAZO AL TÉRMINO "TOQUE DE QUEDA"

Por otra parte, preguntado al respecto, ha defendido que no considera que se le deba "reprender" por pedir ahora el toque de queda y ha incidido en que, en su día, lo que dijo (y en lo que se ha reafirmado) es que ve "un error" hablar de "toque de queda" y de "estado de alarma" en España.

A su modo de ver, debería haber una ley para gestionar la pandemia y el uso de "determinados conceptos" tiene "costes reputacionales" para España. Así, ha concluido que no le gusta la terminología de "toque de queda" o "estado de alarma", pero "es la que hay".