Cvirus.-Xunta reunirá el comité clínico para decidir sobre el toque de queda y Feijóo sugiere que no cerrará Galicia

El presidente gallego constata la evolución "negativa" de la pandemia en Galicia, aunque la situación sigue "mejor" que en la media de España

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el comité clínico que asesora al Gobierno gallego desde el inicio de la pandemia se reunirá de inmediato, "si puede ser esta misma tarde", para decidir sobre la concreción del toque de queda en Galicia. Al tiempo, ha sugerido que no habrá por el momento cierre perimetral de la Comunidad dado que los datos no lo hacen "imprescindible".

Tras la Conferencia de Presidentes, el mandatario autonómico ha recordado que estaba previsto que el comité clínico se reuniese este martes, pero ante la decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma y fijar un toque de queda desde las 23,00 hasta las 6,00 horas en el conjunto estatal --con margen para las comunidades de modificar levemente el horario-- se ha intentado adelantar este encuentro.

Así las cosas, preguntado sobre la decisión que tomará Galicia en relación al horario, ha evitado avanzar cualquier paso y se ha remitido a lo que diga esta comisión. "Nosotros no improvisamos", ha sentenciado, antes de subrayar que, como por el momento no hay ninguna decisión cerrada por parte de la Comunidad, la restricción nocturna estipulada es la que determinó el Gobierno estatal, de 23,00 a 6,00 horas.

Al tiempo, más allá de lamentar que el Gobierno central recurra al estado de alarma y al toque de queda, ha censurado que este se fijen de forma generalizada para todo el país estas restricciones horarias nocturnas, "desde las ciudades de 300.000 habitantes a los núcleos de 5 habitantes".

Precisamente, preguntado acerca de si contempla diferenciar los ámbitos rural y urbano en las restricciones que concrete la autonomía, ha recordado que Galicia defendió desde el primer momento que no deberían ser las mismas. "Pero es una opinión de la Comunidad que no comparte el Gobierno central, que no hizo ninguna excepción", ha apostillado.

En todo caso, ha insistido que cualquier cuestión particular --como podría ser la de ayuntamientos con peor situación epidemiológica, como Santiago-- se abordará en la comisión de expertos que asesora al Ejecutivo antes de tomar una decisión.

¿CIERRE PERIMETRAL? POR EL MOMENTO NO ES "IMPRESCINDIBLE"

Y a la espera de lo que determine el comité clínico, preguntado sobre un posible cierre perimetral de la Comunidad, Feijóo ha indicado que los últimos datos epidemiológicos no lo hacen "imprescindible". Al respecto, ha añadido que la Xunta irá informando a la población de todas las decisiones que tome llegado el momento.

Del mismo modo, ha esgrimido que dichas decisiones "no tienen ningún límite más que la protección de la salud" y solo se ajustarán a lo que exijan los datos epidemiológicos.

En ese sentido, ha recordado que Galicia fue de las primeras comunidades que adoptaron decisiones como el cierre perimetral de ayuntamientos --como el caso de A Mariña-- o el impulso de medidas duras como la prohibición de personas que no conviven en el mismo domicilio.

Sobre las decisiones que puedan tomar otros presidentes autonómicos en relación a posibles confinamientos y otras medidas, se ha mostrado "convencido" de que darán los pasos que aconseje la situación epidemiológica". "No tengo más evaluación que la seguridad de que adoptarán decisiones en base a criterios epidemiológicos", ha concluido.

EVOLUCIÓN "NEGATIVA"

Tras repasar las últimas cifras epidemiológicas, el presidente gallego ha constatado que la evolución de la pandemia en la Comunidad es "negativa". "Nos seguimos encontrando en un momento complejo", ha sentenciado, antes de precisar que, en todo caso, la situación se mantiene "mejor" que en la media de España y "la mayoría de autonomías".

Por eso, aunque los datos "siguen sin ser buenos" y en las últimas horas se ha visto incrementada la ocupación de camas en las plantas de los hospitales y en las UCI, se ha reafirmado en que Galicia seguirá gestionando "con los mismos criterios". "Transparencia en los datos, anticipación, medidas asistenciales y con el compromiso de seguir con propuestas del comité clínico", ha zanjado.