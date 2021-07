CyL contempla nuevas medidas adicionales como toque de queda por municipios o el regreso a un nivel 2 adaptado

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha avanzado que los servicios jurídicos de la Junta estudian nuevas medidas adicionales --que podrían anunciarse este jueves-- para paliar el avance del Covid-19 entre las que se contemplan una nueva solicitud del toque de queda al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) o el regreso al nivel 2, aunque con excepciones.

Respecto al toque de queda, cuya petición ha tumbado en dos ocasiones el TSJCyL, los servicios jurídicos plantean un modelo similar al implantado en la Comunidad Valenciana, donde esta restricción se establecería por municipios, atendiendo a su incidencia y al número de casos. La diferencia de esta petición respecto a las anteriores sería su carácter de "territorialidad", ya que establecería un "recorte geográfico", así como su "proporcionalidad".

De igual modo, se ha debatido un posible regreso al nivel 2, que no sería total, porque penalizaría a algunos sectores donde ahora mismo no se producen los contagios, cuya fuente ahora se encuentra en el ocio nocturno, ya sea o no regulado.

Asimismo, Casado ha señalado que se valorará el cierre del ocio nocturno, cuya apertura está limitada ahora hasta las 2 de la madrugada, aunque la consejera ha mostrado sus dudas al respecto, ya que hay posibilidades de que ese ocio se traslade a otros entornos.