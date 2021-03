CyL muestra "disgusto" con el Gobierno por su "actitud calculada" y advierte: "Somos leales pero no imbéciles"

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha mostrado su "disgusto" con el Gobierno de España ante su "actitud calculada" sobre la gestión de la pandemia de Covid-19 y ha advertido de que desde el Ejecutivo regional son "leales" pero no "imbéciles".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha asegurado que la postura de la Junta siempre se ha basado en "respaldar" al Gobierno cuando toma "medidas restrictivas" con el fin de atajar la pandemia.

"Si alguna vez no hemos estado al lado del Gobierno es cuando se comporta de forma cobarde o electoralista, esa es la postura de la Junta", ha señalado Igea, quien ha criticado las acciones del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez cuando no quiere asumir decisiones y se las traslada a las autonomías.

Así, se ha referido al "zeppelin" que se lanzó antes del Consejo Interterritorial de Salud celebrado ayer sobre la posibilidad de adelantar a las 20.00 horas el horario de cierre de las actividades no esenciales y ha recordado que se retiró del orden del día en punto en el que se analizaban nuevas medidas. "Igual los ciudadanos se están empezando a cansar de que les tomen por idiotas, algunos episodios van agotando la paciencia de la ciudadanía", ha señalado.

No obstante, ha recordado que si el Gobierno plantea cerrar a las 20.00 horas la Junta actúa de forma contraria a la que lo hace el Ejecutivo central y le apoya aunque "puede que no compartamos la medida en su integridad". "La ciudadanía espera que nos ayudemos y no que nos tiremos los platos a la cabeza".

"Adoptar medidas es no estar todo el día en el espectáculo", ha señalado, y ha considerado "cobarde" al Gobierno central al trasladar la responsabilidad a las autonomías.

"Ayer vivimos momento que no se había vivido en Alemania en mucho tiempo, la presidenta del Gobierno pidiendo perdón, ya me gustaría tener un gobernante como Angela Merkel", ha señalado, tras lo que ha criticado que el nuevo semáforo que se aborda esta tarde llega "muy tarde".

"Estoy muy en desacuerdo con la manera de gestionar este asunto", ha señalado, tras lo que ha señalado que el cambio de ministros en Sanidad fue un "nuevo rayo de esperanza" y ahora se vuelve a la "estrategia anterior" ante las elecciones en Madrid.