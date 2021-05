Dalmases (Junts) ve "persecución" en que un juez pida al TSJC investigarlo por presunta malversación

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El diputado de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases ha considerado este jueves una "persecución" que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le investigue por un presunto delito de malversación de fondos.

En diversos mensajes en su cuenta de Twitter recogidos por Europa Press, Dalmases ha explicado que hace tres años que un juez le investiga "de forma prospectiva, fraudulenta, es decir, sin poder hacerlo".

"Pidió al fiscal que informara si procedía trasladar la causa al TSJC, a ver si me podía imputar. Ayer la Fiscalía informó desfavorablemente y ha dicho que 'no procede' y no le da apoyo", ha precisado.

Tras destacar que el informe del fiscal no es vinculante y sí preceptivo, ha lamentado que "el juez del Volhov y las criptomonedas, el de la trama rusa del proceso independentista, haya decidido seguir con la persecución".

"Ni la Fiscalía se cree esta causa, pero el juez persevera. Ni entre ellos se ponen de acuerdo pero el daño ya está hecho y sigue. Y estoy donde estaba: plantándoles cara y orgullosos del trabajo hecho", ha zanjado.