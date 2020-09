Darias señala que el Gobierno "no se va a resignar" en buscar un acuerdo sobre remanentes municipales

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha señalado este miércoles que el Gobierno "no se va a resignar" en buscar un acuerdo con el resto de fuerzas políticas para los remanentes municipales y para que "las acciones de los ayuntamientos" puedan seguir "mejorando la vida de la gente".

En una rueda de prensa posterior tras una reunión con el Ministerio de Sanidad y la FEMP, Darias ha confirmado que mantendrá una "interlocución periódica" con las entidades locales para reforzar la "cogobernanza" entre administraciones en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Y ha anunciado que el Ejecutivo distribuirá 12 millones de mascarillas a través de la FEMP y otras tres millones mediante entidades sociales.

Respecto al decreto ley de remanentes municipales, que no fue aprobado por el Congreso el pasado jueves, la ministra ha indicado que los "ayuntamientos tenían sus fondos" pero "la llave" para acceder a ellos "no estaba". "El Gobierno ha intentado buscar una llave que permitiera liberar los fondos. El acuerdo no ha sido posible y no ha ganado nadie", ha sostenido.

Por ello, ha celebrado la propuesta del Ministerio de Hacienda que se "está negociando". Para Darias, hablar de entidades locales es "hablar de ciudadanía". "El Gobierno va a buscar el acuerdo. No nos vamos a resignar", ha insistido.

Por su parte, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha valorado positivamente las "reuniones con periodicidad" con el Ejecutivo porque son "ilustrativas" porque algunos ayuntamientos "se sentían solos por momentos".

Así, el alcalde de Vigo ha recordado que la FEMP "ya hizo pública su posición" con el decreto ley de remanentes en el que tenían "un acuerdo" para utilizarlos y en el que participaban "con fondos europeos". Ese acuerdo, ha dicho, "sigue vigente" y ha insistido en que seguirán dialogando para que los ayuntamientos puedan usar sus ahorros.