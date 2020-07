De Gispert y Llach (JxSí) no testificarán en el juicio por desobediencia al TC

Barcelona, 20 jul (EFE).- Las defensas han renunciado a la testifical de la expresidenta del Parlament Núria de Gispert y del exdiputado de JxSí Lluís Llach en el juicio que mañana arranca en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a los compañeros de Carme Forcadell en la Mesa y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) inicia mañana el juicio por desobediencia a los excompañeros soberanistas de Forcadell en la Mesa del Parlament y la exdiputada Mireia Boya acusados de desoír al Tribunal Constitucional para permitir la tramitación de las leyes del "procés"

El juicio arrancará a las diez de la mañana con la comparecencia de los cinco acusados: el exvicepresidente primero de la Mesa Lluís Corominas (PDeCAT), la exsecretaria primera, Anna Simó (ERC), la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet (PDeCAT); el exvicepresidente primero Lluís Guinó (PDeCAT), que en agosto de 2017 sustituyó a Corominas cuando este asumió la dirección de JxSí tras el nombramiento de Jordi Turull como conseller de Presidència; y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

Los cinco están acusados de desobediencia por desoír las órdenes del Tribunal Constitucional (TC) que les obligaban a impedir la tramitación de cualquier iniciativa que supusiera desplegar la hoja de ruta unilateral independentista, plasmada en la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015, como las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.

Además de apelar a la inviolabilidad parlamentaria, los miembros soberanistas de la Mesa han alegado hasta el momento que su función tenía que ser y fue regular el debate parlamentario para garantizar la libertad de expresión e ideológica sin aplicar ninguna "censura previa".

Para mañana por la tarde está previsto que comparezcan los seis primeros testigos: el exvicepresidente segundo del Parlament José María Espejo-Saavedra (Cs), el ex secretario segundo David Pérez (PSC), el ex letrado mayor entre 2012 y 2018, Antoni Bayona, el secretario general, Xavier Muro, el ex secretario general Pere Sol y el expresidente del Parlament Ernest Benach (ERC).

En la fase de instrucción, Espejo-Saavedra y Pérez testificaron que los letrados del Parlament advirtieron a los miembros de la Mesa de que podrían incumplir el mandato del Tribunal Constitucional (TC) si llevaban al Parlament resoluciones prorreferéndum.

El juicio seguirá el miércoles con la declaración de más testigos, entre los que finalmente no estará la expresidenta de Núria de Gispert, tras la renuncia de las defensa que la habían propuesto -las de Coromínas, Barrufet y Guinó-, ni Llach, porque ha renunciado la defensa de Boya.

La previsión del TSJC es que el miércoles por la tarde las partes empiecen a presentar sus informes finales y conclusiones y que el juicio quede visto para sentencia el viernes.