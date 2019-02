El debate de la cuenta atrás

Mucho tienen que cambiar las cosas en menos de veinticuatro horas para que el debate de totalidad de los presupuestos del Estado deje de ser lo que parece, la cuenta atrás para la próxima carrera hacia La Moncloa.

Porque ya nadie ve otro horizonte que no sea el electoral. Ni siquiera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la voz del Gobierno de Pedro Sánchez en este pleno, que al igual que su presidente ha dado ya por perdidos los presupuestos.

Por eso todos empiezan a especular sobre lo que pasará a partir de mañana. Sobre qué hará Pedro Sánchez.

¿Todos? Bueno, todos no, porque desde la dirección del PP insisten en que no hay que fiarse y creen que éste puede ser un episodio más del "teatro" de Sánchez y los independentistas, y no descartan que ERC y el PdeCat retiren mañana sus enmiendas a la totalidad.

Una posibilidad que, sin embargo, ven ya remota tanto en el Gobierno como el PSOE, mientras insisten en que no piensan admitir lo que les pide el soberanismo. Ni autodeterminación ni injerencias en la justicia, Montero lo ha repetido una y otra vez.

Así que el ambiente, en general, es inevitablemente preelectoral.

En la oposición, y con los micrófonos delante, no hay portavoz o líder que no asegure que quiere elecciones ya y que tiene a su partido listo para cualquier contienda. Ya mismo, sin problema, que convoque Sánchez, retan unos y otros.

Otra cosa es qué fecha les conviene más. En público no se mojan y en privado algunos admiten que si se confirma el mes de abril, puede ser demasiado pronto.

"No pidas deseos que se cumplen", ironizaba un miembro del Gobierno esta tarde al referirse a las llamadas a las urnas que hacían los contrincantes.

Y en el PSOE asumen que abril está ahí, que puede ser la opción de Sánchez. Que llegado el caso, y vista la polarización política, es mejor convocar cuanto antes.

Dos son las fechas más comentadas en los pasillos: El 14 de abril -que según aseguraron ayer a Efe fuentes del Gobierno baraja Sánchez- y el día 28 de ese mismo mes, como prefieren algunos dirigentes socialistas.

Pero desde el Gobierno se insiste en esperar. Fuentes del Ejecutivo ironizaban esta tarde sobre lo rápido que van siempre los medios, adelantándose a los acontecimientos, e insistían en que será a partir de mañana, cuando se confirme que el Congreso devuelve los presupuestos, cuando Sánchez empiece a reflexionar.

Hoy no le tocaba al presidente -que sigue desde su asiento todo el debate- hablar. Se espera que lo haga mañana cuando finalice la votación.

Pero sí ha querido colocar Sánchez su mensaje del día en las redes sociales. En ellos da por perdido este debate, pero también deja clara la que se presume su estrategia preelectoral: Los malos son, por igual, la derecha y el independentismo.

El presidente responsabiliza a ambos no solo de que no vaya a haber presupuestos, también de la confrontación a costa de Cataluña.

Por eso, y porque hace un llamamiento a la España progresista para que dé "un paso adelante" -lo que puede traducirse en que vote cuando toque- todo indica que Sánchez está también ya en modo electoral.

De él depende ya que la cita con las urnas llegue antes de lo que todos preveían. Que llegue antes, incluso, de la otra gran convocatoria electoral del año, la de los comicios autonómicos, municipales y europeos del 26 de mayo.