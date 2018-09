El debate de política general, en el aire tras los avisos de los letrados

El debate de política general de la próxima semana en el Parlament está en el aire tras las advertencias de los letrados acerca de la votación del acuerdo entre JxCat y ERC para desencallar el caso de los diputados suspendidos, lo que abre dudas sobre si podrán sumar el apoyo necesario para su aprobación.

Esta mañana, la comisión del Estatuto de los Diputados ha dado luz verde al dictamen de JxCat y ERC para resolver la situación de los diputados suspendidos, por lo que será el pleno de la cámara el que deberá votar definitivamente al respecto la semana que viene.

Con los votos a favor de JxCat, ERC, comunes y CUP -Cs ha abandonado la comisión, y PSC y PP no han participado en la votación-, se ha aprobado así el dictamen para que los seis diputados del Parlament suspendidos por el Tribunal Supremo puedan ceder temporalmente sus funciones parlamentarias a un miembro de su grupo que ellos designen, hasta que se resuelva su situación jurídica, aunque formalmente el pleno rechace suspenderlos.

El acuerdo de JxCat y ERC consta así de dos puntos: por un lado, que sea el pleno del Parlament el que acuerde "por mayoría absoluta" si suspende o no a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva; y, por otro, que, "mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos, los derechos parlamentarios" de los diputados puedan ser "ejercidos por el miembro de su grupo" que ellos mismos "designen".

Aunque la CUP ha votado hoy a favor del dictamen, los anticapitalistas habían presentado a primera hora una enmienda de supresión de este último punto, al interpretar que si el Parlament decide que no están suspendidos, resulta "absolutamente innecesario" que cedan sus funciones; la enmienda, sin embargo, no ha prosperado.

La comisión ha arrancado asimismo de forma atropellada cuando Cs ha decidido abandonarla justo después de que se haya votado, al inicio, si el dictamen debía retirarse del orden del día, algo que sólo ha contado con el apoyo de PSC y PP, grupos que a pesar de permanecer en la comisión, no han participado en la votación final.

Pese a la aprobación hoy del dictamen de JxCat y ERC para que sea elevado al pleno, han sido los posicionamientos de los dos principales letrados del Parlament los que han hecho surgir las dudas y discrepancias entre los grupos respecto a la posibilidad de que el debate de política general no se pudiera acabar celebrando.

El problema reside en una interpretación reglamentaria de si la aprobación de ese dictamen en el pleno deberá ser por mayoría simple (más votos a favor que en contra) o por mayoría absoluta (68 votos).

El artículo 25.1 del reglamento, que JxCat y ERC esgrimen en su dictamen, establece que para que se apruebe esa propuesta definitivamente se debe contar con la mayoría absoluta en el pleno.

De hecho, al ser preguntado al respecto por PSC y PP durante la comisión del Parlament, el letrado mayor, Joan Ridao, ha asegurado que, "desde una interpretación puramente literal o gramatical" del dictamen de JxCat y ERC, el punto referente a que se permita la cesión de funciones en otros diputados depende "claramente" del artículo 25.1, es decir, requiere una mayoría absoluta.

Sumado a eso, en la reunión de la Junta de Portavoces posterior a la comisión, Alícia Romero (PSC) ha pedido al secretario general del Parlament, Xavier Muro, que aclarara si los diputados suspendidos podrán participar en esa votación de la próxima semana, a lo que Muro ha confirmado que esos seis diputados no podrán votar.

Por lo tanto, si en el pleno no votaran los seis diputados suspendidos, además de Toni Comín -quien se halla en Bélgica y no tiene el voto delegado-, JxCat y ERC no sumarían la mayoría absoluta de 68 diputados en el caso de que la CUP no les diera apoyo finalmente, ya que sólo con los comunes se llegaría a 67 votos.

Desde el PSC o el PP se considera que la posición de los letrados es clara sobre la obligatoriedad de que se aprueben todos los puntos del dictamen por mayoría absoluta; en cambio, desde JxCat y ERC se interpreta que ese requisito no afecta al segundo punto sobre la cesión de funciones, por lo que se podrá aprobar con mayoría simple.

Desde la CUP, la postura de Muro ha provocado su protesta por el hecho de que éste interprete que los diputados suspendidos no pueden votar el dictamen, lo que a juicio de los anticapitalistas presupone suspender a esos diputados antes de que la cámara se pronuncie.

Si bien la CUP ya ha decidido que votará a favor del primer punto del dictamen -sobre no suspender a los diputados-, fuentes de la CUP admiten que la mayoría absoluta requerida obligará a reconsiderar su criterio inicial de votar en contra del segundo punto sobre la cesión de funciones, por lo que sus órganos de decisión tendrán que reunirse en estos próximos días para decidir sobre esta cuestión.

En paralelo, el portavoz parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, ha anunciado que su grupo prepara una querella criminal contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament por "desobedecer" al TS; contra el letrado mayor por su "colaboración" al no haber puesto ninguna objeción a una votación "ilegal"; y contra los miembros de JxCat y ERC en la mesa de la comisión del Estatuto de los Diputados.

Un anuncio que ha respondido a través de Twitter el presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha reprochado a Cs que utilice "la política de la querella por sistema", cuando "en democracia a los Parlamentos se viene a dialogar y a debatir, no a amenazar".