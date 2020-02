La defensa de Archanco dice que Vizcay manejaba las salidas de dinero

La abogada defensora del expresidente Miguel Archanco ha asegurado este martes en la presentación de sus conclusiones en el caso Osasuna que el exgerente Ángel Vizcay era quien solicitaba las salidas de dinero del club y el responsable de la gestión de los ingresos y gastos, por lo que ha pedido la absolución de su defendido.

Para la letrada, el crédito de 600.000 euros de José Antonio Osés “no era para el club”, sino para el propio Vizcay, por lo que ha considerado que no se puede imputar a su cliente ni a ninguno de los otros acusados el delito de falsedad contable sobre esta cantidad.

En referencia a la acusación por apropiación indebida, ha referido que en la temporada 2012-2013 tan solo existe un reintegro firmado por Archanco por valor de 180.000 euros que, según explicó este, estaba destinado a incentivar a sus propios jugadores frente a un partido complicado contra el Getafe.

Ha recordado que el exfutbolista Patxi Puñal explicó en su comparecencia como testigo que “a veces existían este tipo de primas” y que, aunque no recordaba este incentivo en concreto, no le extrañaba porque “no era una mecánica inusual y dependía fundamentalmente de cada presidente”.

En la siguiente temporada, ha indicado, hay dos reintegros que “está demostrado que eran para pagar primas a los jugadores por objetivos”, como se recoge en la documentación de recibí firmada por los propios futbolistas y la declaración de Puñal.

También ha destacado la acusación vertida por la fiscalía, pidiendo que se dedujera testimonio ante la posibilidad de que Archanco hubiera presentado un documento falso, con el futbolista Roberto Torres confirmando que había recibido un adelanto de su ficha y que justificaría otro de los reintegros firmado por Archanco.

Según ha explicado, este trámite lo realizó el propio Archanco por sugerencia de un intermediario del club y Torres aceptó con la condición de que este no se presentase como prueba en aquel momento, sino lo más cercano posible a la fecha del juicio.

Ha aclarado que Torres “no dijo que no era su firma, dijo que no recordaba haberlo firmado”, y alegó que se le pagó por transferencia, corroborando la letrada que “si fue así Vizcay le ponía a Archanco y a cualquier otro las excusas que fueran para que entraran en el bote”.

En referencia a las cantidades destinadas al amaño de partidos, ha reconocido que “es irrefutable” que el destino de los 400,000 euros en la temporada 13-14 fue para primar al Betis por ganar al Valladolid, si bien ha negado que se sacasen 250.000 euros para que perdiese contra Osasuna porque el partido ya se había jugado, habían descendido y la junta había dimitido.

La abogada ha asegurado que siempre era Vizcay quien llamaba a la entidad bancaria para solicitar el dinero y que Archanco no le acompañaba para su retirada, considerando que no tendría sentido que como presidente no firmase los reintegros si estaba presente.

Ha hecho especial incidencia también en el cobro de dietas por parte de los directivos del club, asegurando a este respecto que era un asunto aprobado en junta y que “los estatutos vigentes entonce no regulaban nada sobre la posible remuneración de los distintos órganos del club”, tan solo expresan en su capítulo 13 en referencia al defensor del socio que “dicho cargo no será remunerado”.

A su juicio no se puede extraer de esto que ningún cargo puede ser remunerado pero, ha precisado, para evitar problemas eliminaron estas dietas cuando el auditor mostró dudas sobre si podían recibirlas y ha asegurado que todos estos pagos estaban correctamente contabilizados, aunque no se separaban los conceptos de dietas de los de otros gastos.

La letrada ha negado también que la junta de Archanco fuese presidencialista, alegando que su defendido tenía voto de calidad en caso de empate pero no voto de veto y en ningún caso la junta le atribuyó ninguna competencia extra

Sí ha atribuido más competencias a Vizcay, en ferencia a un poder notarial que le proporcionaba "prácticamente todas las facultades que tiene la Junta Directiva, salvo dos".

Además, ha explicado, como gerente no era un mero instrumento de la junta, sino que se encargaba de informar y asesorar en cuestiones administrativas, deportivas y reglamentarias , así como de dirigir el trabajo del personal del club, y controlar los ingresos y gastos.