La defensa de Nieva pide al jurado "la verdad judicial" y dice que les han presentado "conjeturas pero no pruebas"

Asegura que los agentes fijaron desde el inicio a Pedro Nieva como único objetivo de investigación" dejando de lado otras líneas

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

El abogado, Javier Beramendi, defensor de Pedro Nieva, acusado de inducir el crimen del edil llanisco Francisco Javier Ardines en agosto de 2018, ha pedido este jueves a los miembros del jurado popular que "hagan justicia valorando el material probatorio" y no conjeturas y les ha recordado que "justicia se hace con veredicto de culpabilidad y con veredicto de no culpabilidad". "Entiendo que deben emitir un veredicto de no culpabilidad porque creo que esa es la verdad judicial, estoy íntimamente convencido que un veredicto de culpabilidad sería condenar a un inocente, porque no les han traido pruebas sino conjeturas", ha dicho.

El letrado ha insistido en que la Guardia Civil "fijó desde el inicio a Pedro Nieva como objetivo de investigación" y por ello dejó de lado otras muchas líneas importantes por culpa del "celo investigador".

"Justicia no es dar satisfacción a la viuda y los hijos del fallecido, justicia es lo que ustedes decidan y eso será la verdad", ha manifestado el letrado, que ha indicado que lo que se busca y lo que debe fijar el jurado es "la verdad judicial" entre dos posiciones contrarias. "Las acusaciones les piden que con unos mimbres escasos y de mala calidad dicten ustedes un veredicto de culpabilidad haciendo un cesto por el se condena a 25 años a cuatro personas", ha dicho.

Con la de este jueves son ya 14 las sesiones del juicio que se iniciaba el pasado dos de noviembre. En el banquillo se sientan cuatro acusados que se enfrentan a una pena de 25 años por el asesinato del edil llanisco. Son Pedro Nieva acusado de inducir el crimen, Jesús Muguruza, supuesto intermediario y los dos presuntos sicarios, Djilali Benatia y Maamar Kelii.

Tras la toma de declaración durante semanas a los diferentes testigos citados, este jueves ha sido el turno de acusaciones y parte de la defensa de dirigirse de nuevo al jurado.

Así, en su informe final el abogado defensor de Nieva ha recordado a los integrantes del jurado que "la mayor aberración a la que se puede enfrentar un sistema penal es que un inocente sea declarado culpable" y por eso ha insistido en que la verdad judicial que tienen que dictar "no se obtiene a cualquier precio".

"Ustedes son hoy los únicos que van a fijar esa verdad judicial y para eludir el riesgo de que un inocente sea condenado tienen ustedes unas herramientas, debe haber certeza plena de la culpabilidad y no puede haberla si no hay pruebas suficientes. Si se duda hay que dictar veredicto de no culpabilidad", ha dicho.

Así ha indicado que no pone en duda la labor de la Guardia Civil pero "incluso el mejor de los policías un día se equivoca", asegurando que "se hicieron cosas mal", como por ejemplo que a la mujer de Pedro Nieva en ningún momento se le advirtió de que podía no declarar y en ese momento el juzgado autorizó las escuchas en el coche y la vivienda de Pedro Nieva y su mujer.

También ha advertido al jurado que el TSJA ha anulado una declaración previa ante la Guardia Civil de uno de los acusados por "vulnerar los derechos fundamentales".

El abogado ha tratado de demostrar que los agentes que participaron en la investigación únicamente manejaron una vía investigadora desde el primer momento: la de Pedro Nieva y ha querido comparar este caso con otro caso muy conocido como es el de la muerte de Rocio Wanninkhof, que acabó con una inocente en prisión por un ran error de los investigadores que no tuvieron en cuenta AND encontrado en la escena del crimen.

"Lo primero que hicieron los agentes fue fijar la hipótesis de que Pedro Nieva tenía que ver con la muerte de Ardines. La única investigación que ha seguido la UCO de Gijón en el asesinato de Ardines fue la de Pedro Nieva, desde el mismo momento de los hechos,", ha recordado el letrado que ha indicado que el mismo día que aparece el cadáver la hija de la víctima comenta a los agentes la existencia de una grabación en la que se confirmaba la relación sentimental entre la víctima y la mujer del acusado y ya en esas primeras horas un agente le pregunta a la mujer de Nieva si "su marido es celoso".

En esa misma línea ha indicado que si el 17 de agosto, cuando Pedro Nieva acude con su mujer a la Guardia Civil, los agentes no le piden una muestra de AND es "porque pedro ya es el único objetivo de investigación".

"Mientras aparecían otras líneas de investigación que no se siguieron", ha insistido Baramendi que ha ido desgranando las diferentes líneas que a su entender deberían haber sido investigadas y no lo fueron.

En este sentido ha incidido en la "evidente" línea de investigación abandonada por la Guardia Civil referida a los restos biológicos aparecidos en el cuerpo de la víctima y en la escena del crimen".

"La declaración de esa mujer quedó en el limbo de los justos y no llegó al juzgado hasta casi dos meses después", ha manifestado Baramendi, que ha añadido que la mujer declaró hasta en dos ocasiones que la Guardia Civil le avisó de la aparición de su AND en el lugar de los hechos antes de declarar por segunda vez.

También ha querido resaltar el abogado defensor otros errores que a su entender se llevaron a cabo en la investigación como la falta de análisis de las muestras halladas en las piernas del fallecido o la no incorporación de otros informes periciales a la causa.

En ese sentido ha manifestado que algunas afirmaciones que han llevado a cabo los agentes son sólo conjeturas y no son indicios. También ha recordado que las declaraciones anteriores, como la de Djilali Benatia, no tienen valor probatorio.

Este viernes será el turno de las defensas de Jesús Muguruza, Djilali Benatia y Maamar Kelii de dirigirse al jurado para darles cuenta de sus informes finales.