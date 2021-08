El Defensor del Pueblo pide una solución para quienes no consiguen el pasaporte covid

Barcelona, 11 ago (EFE).- El Defensor del Pueblo pedirá al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que ofrezcan una solución a los diagnosticados de covid con test de antígenos en lugar de PCR que no pueden acceder a un certificado digital europeo y ven afectado así su derecho a la libre circulación.

Los diagnosticados con test de antígenos en lugar de PCR, tanto en Cataluña como otras partes de España, no pueden acceder al pasaporte covid europeo pese a contar con los anticuerpos de una dosis de la vacuna y los derivados de haber pasado el virus porque Bruselas no lo considera pauta completa si el positivo no está certificado por PCR.

Varios afectados han explicado a Efe esta problemática que les impide viajar por vacaciones o trabajo al resto de países comunitarios salvo que se paguen ellos mismos el coste de una PCR cada vez. Además, temen que se puedan tomar medidas como en Francia, donde el pasaporte covid es obligatorio para acceder a algunos locales.

Muchos se han dirigido en Barcelona al Síndic de Greuges, quien ha derivado el asunto al Defensor del Pueblo y al Ombudsman europeo, ya que el pasaporte está desarrollado en un reglamento comunitario.

Desde el Defensor han confirmado a Efe que han recibido "bastantes quejas" de ciudadanos por diversas incidencias vinculadas al certificado covid digital de la UE y han enviado varias recomendaciones al respecto al departamento de Salud y a las comunidades autónomas.

En opinión del Defensor, que no se otorgue el pasaporte por diagnóstico de antígenos y sí por PCR "implica un peor trato para el ejercicio del derecho de estas personas a la libre circulación, cuya facilitación es el objetivo declarado de los certificados covid acordados por los estados de la Unión Europea".

El Defensor ha apuntado que aunque el reglamento europeo de aplicación no contempla en este momento acreditar la superación de la covid-19 mediante un resultado positivo en prueba rápida de antígenos o en una prueba serológica de anticuerpos, el mismo texto sí prevé una posible salida para esos casos.

En concreto, el artículo 7 del reglamento señala que, "en algún momento, mediante actos delegados de la Comisión Europea, en función de las orientaciones aportadas por el Comité de Seguridad Sanitaria, el ECDC (Centro Europeo de Control de Enfermedades) o la EMA (Agencia Europea del Medicamento), el certificado de recuperación también pueda emitirse sobre la base de una prueba rápida de antígenos positiva, una prueba de anticuerpos, incluidas las pruebas serológicas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, o cualquier otro método validado científicamente".

Por ello, el Defensor enviará próximamente una recomendación a Sanidad para que promueva con la Comisión Europea la adaptación precisa del Reglamento (UE) 2021/953, que permita la obtención del certificado a las personas que acreditan haber superado el coronavirus por todos los medios diagnósticos válidos y aceptados por la comunidad científica.

"Mientras tanto, el Defensor cree necesario que el Ministerio coordine con las CCAA la realización de pruebas diagnósticas PCR a todos los casos positivos detectados mediante pruebas de antígenos", añaden a Efe desde el Ombudsman español.

Por otro lado, a propósito de la intención de varios gobiernos autonómicos de emplear el certificado covid como condición de acceso a determinadas actividades o servicios, la institución considera que "puede intensificar los problemas descritos para estas personas" y llama la atención sobre que, por ello, los mismos están siendo evaluados por los tribunales.

En esta línea, ha recomendado a Sanidad que "coordine con las comunidades autónomas los usos de los certificados Covid, como medida para la prevención y control de la pandemia en España, para asegurar su adecuación a la legislación de salud pública y las debidas garantías de proporcionalidad y mínima afectación a los derechos fundamentales".

Desde el departamento de Salud de la Generalitat, han señalado a Efe que trabajan para dar respuesta a las situaciones "que se van detectando" dentro de su "ámbito de actuación y competencias", y en ese sentido han recordado que hace unos días anunciaron que reconocerán las vacunas en el extranjero a la hora de expedir certificados covid.

Marta, barcelonesa de 38 años, autónoma, ha explicado que a menudo tiene que viajar por trabajo y ahora no lo puede hacer porque en su caso, tras la primera vacuna, pasó el virus solo diagnosticado en su CAP con prueba de antígenos, lo que no le permite conseguir el certificado.

"Me dan respuestas como que me espere seis meses o que no pueden cambiar el protocolo solo porque me quiera ir de vacaciones. No contemplan que soy autónoma y necesito viajar por trabajo. La Unión Europea me está pidiendo algo que en mi país no me han querido dar, una PCR", se ha quejado.

En el mismo caso está Maria Tolmina, chef italiana de 49 años residente en Barcelona, a la que le saldrá muy caro visitar su país "porque el gobierno regional catalán, para ahorrarse dinero, nos ha dejado en un limbo respecto a la Unión Europea haciéndonos pruebas de antígenos en vez de PCR".

Por Lara Malvesí