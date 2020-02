El 'déjà vu' de Francisco Igea (Ciudadanos)

La sensación de haber vivido ya lo que tienes ante ti y recordarlo en un instante, lo que se conoce como 'déjà vu' o paramnesia, marca los últimos días del ya candidato a la presidencia de Ciudadanos Francisco Igea, embarcado en unas primarias que recuerdan mucho a lo que experimentó hace justo un año.

En aquel momento fue Silvia Clemente, quien se presentó a las primarias de Castilla y León el 25 de febrero, cuando acababa de dejar el PP; ahora es Inés Arrimadas, actual portavoz parlamentaria de Ciudadanos y sin conocer otro partido que el naranja, la que se presenta a las primarias, pero ambas mujeres representan algo similar en el imaginario de Igea, quien tiene la sensación de que le 'obligan' a presentarse a estos procesos.

El 'aparato' del partido, las fechas, los 'fallos' en el voto telemático, los cruces de reproches, la formación de equipos, la música, los lemas, las frases... muchos puntos en común entre marzo de 2019 y el marzo que se avecina.

A través de las siguientes claves se analizan algunos de los paralelismos existentes entre lo que vivió Igea en las primarias de Castilla y León, a primeros de marzo de 2019, y lo que afronta en la actualidad, con la vista puesta ya en las primarias del 7 y 8 de marzo que le medirán a Arrimadas.

1.- ÉL NO QUERÍA

En ambos casos, Igea se ha presentado a las primarias en el último momento, como señal de que quería evitar esta confrontación en primarias. En el caso de Clemente esperó a que el portavoz de Cs en Castilla y León, Luis Fuentes, diera el paso de presentarse, pero comprobó que estaba a favor de que la exdirigente del PP fuera la cabeza de cartel y terminó por "montar un pollo" para "no mirar a otro lado", según sus propias palabras.

Ahora, también ha esperado hasta el último momento, aunque tras plantear una serie de enmiendas a los Estatutos 'oficiales' que han resultado inasumibles para Arrimadas, quien en el último instante confrontó con él en un 'cara a cara' que terminó por decantar a Igea y su equipo para presentarse.

2.- EN FRENTE, MUJERES

En Castilla y León, con Clemente, era la primera vez que una mujer podía convertirse en candidata a la Presidencia de la Junta con un partido con opciones de conseguir representación. Ahora ocurre algo similar con Arrimadas, quien tras la marcha de Albert Rivera ha ejercido un liderazgo de Cs que se vería refrendado en caso de triunfar en las primarias y que la convertiría en presidenta.

3.- CONTRA EL 'APARATO'

Igea se ha abonado a enfrentarse al 'aparato' u oficialismo del partido. Si en 2019 se presentó a la contra, frente a la apuesta de la dirección nacional de Cs por Silvia Clemente, arropada por el propio Albert Rivera y por José Manuel Villegas, ahora hace lo mismo con Arrimadas, aupada por la anterior dirección y que va a contar para su hipotética Ejecutiva con buena parte de los integrantes de la actual gestora.

4.- A CABALLO ENTRE FEBRERO Y MARZO

Las fechas son casi miméticas. A finales de febrero de 2019 se precipitó todo tras anunciar Silvia Clemente que dejaba la presidencia de las Cortes de Castilla y León, enfadada por el trato de su partido. Y se citaron para las primarias presentando sus respectivas candidaturas el 24 y 25 de febrero.

Ahora ha sido el 25 de febrero cuando Igea ha anunciado que se presenta para unas primarias que tendrán una campaña breve, de poco más de una semana, que les llevará a las votaciones del 7 y 8 de marzo. Y estas fechas también estarán cargadas de simbolismo, ya que las votaciones en Castilla y León fueron el 8 y 9 de marzo.

5.- EL VOTO TELEMÁTICO

El pasado fin de semana Igea se sobresaltó al comprobar que, para la elección de los compromisarios que participarán en la Asamblea General de Cs el 14 y 15 de marzo, el voto telemático se colapsó y tuvo que aplazarse, precisamente hasta este fin de semana.

Esto le llevó a recordar lo vivido en las primarias de Castilla y León, también realizadas con voto telemático, y que registraron irregularidades que aún hoy están bajo investigación de la Fiscalía, tras descubrirse que el ganador de la votación era Igea y no Clemente, como en un principio se anunció.

Con estos precedentes, Igea ha reclamado, sin éxito, que la votación de los compromisarios y también la de las primarias para la Presidencia del partido sean íntegramente realizadas en urna.

6.- CRUCE DE REPROCHES

Como antesala de las primarias, en ambos casos Igea ha protagonizado con sus oponentes cruces de declaraciones cargadas de tensión.

"No es la candidata ideal, no encarna la regeneración que siempre ha propugnado Ciudadanos", dijo Igea sobre Clemente, quien le replicó a los pocos días: "Jamás he caminado contra alguien, la gente de bien camina a favor de algo".

Ahora, el momento de tensión vivido el pasado lunes entre Arrimadas e Igea en el vestíbulo de un hotel de Valladolid, casi no necesitó de palabras para evidenciar la distancia entre ambos: "Hay que escuchar más a la militancia y hablar menos en nombre de la militancia", le dijo la candidata, a quien posteriormente su oponente acusó de haber organizado una "performance".

7.- FORMACIÓN DE EQUIPOS

El grupo de 'fieles' que rodean actualmente a Igea en la Junta de Castilla y León y también en el grupo parlamentario de Cs en esta Comunidad fueron quienes le apoyaron en los momentos más duros del anterior proceso, cuando llegó a reconocer la derrota ante Clemente y a las pocas horas se vio como líder autonómico del partido.

Ahora este grupo se ha ampliado y ha buscado complicidad en críticos con la estrategia del partido en 2019, cuando Cs pudo pactar un gobierno con el PSOE pero optó por mantenerse en la oposición y acudir a las siguientes elecciones, en las que pasaron de 57 a 10 diputados.

8.- LA MÚSICA

"Here comes the sun" ("Aquí viene el sol") va a ser una de las canciones de la banda sonora de las primarias de Igea, quien ya la utilizó para sus actos hace un año. "Ha sido un invierno largo, frío y solitario...", dice en un momento esa pieza original de The Beatles. Ahora bien, en alguna de sus últimas reuniones de amigos también ha sonado el clásico 'liberal' de Fangoria "A quién le importa lo que yo haga". Parece que... él es así, así seguirá y nunca cambiará.

9.- LAS PALABRAS SE REPITEN

"Tengo que deciros, como hace un año dije delante de un micro en Valladolid, que habrá primarias porque yo me presentaré". Estas fueron las palabras elegidas por Igea para reproducir el pasado martes la fórmula utilizada en febrero de 2019 para anunciar su candidatura. Otra de las frases 'fetiche' que repiten en los últimos días los seguidores de Igea son las de "imposible es sólo una opinión", que ya usaron para el precedente.

10.- EL DESENLACE

A veces, cuando el cerebro plantea esa especie de 'truco' que es el 'déjà vu', deja un margen para que quien lo siente tenga elementos para darse cuenta de que, en realidad, no lo ha vivido anteriormente, sino que lo que tiene ante sí es algo nuevo que ha sido procesado como un recuerdo. El final de esta 'paramnesia' de Igea está por escribir, será después del 8 de marzo cuando sepa si vuelve a ganar o si, en esta ocasión, le toca perder.

Óscar R. Ventana