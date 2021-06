Delegada Gobierno achaca el fracaso de PSOE en Madrid a la "desconexión absoluta" y la falta de "inteligencia emocional"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha achacado este lunes el fracaso electoral del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas madrileñas a la "desconexión absoluta" con el electorado y a la falta de "inteligencia emocional" de su partido.

En los Desayunos Madrid de Europa Press, González no cree que el batacazo del PSOE, que pasó de primera a tercera fuerza en la Asamblea, se deba a los candidatos, porque si fuera así "se podría ir de vacaciones tranquila ahora mismo".

"No es un problema de candidatos, teníamos uno muy bueno con Ángel Gabilondo. Lo que ocurre es que no hemos sabido conectar con la sociedad, no hemos tenido inteligencia emocional, ha habido una desconexión absoluta. Ahora toca levantarse, mirar y que ese proyecto conecte con la sociedad. Y elegir a las personas que mejor simbolicen", ha señalado la delegada en una sala en la que estaba presente la presidenta de la Gestora del PSOE en Madrid, Isaura Leal; su predecesor y exsecretario del PSOE de Madrid, José Manuel Franco; el diputado Rafael Simancas, además de diputados regionales y algunos alcaldes socialistas.

La representante del Gobierno central en Madrid ha recordado que el PP lleva gobernando en la Comunidad desde hace 26 años, una sucesión de gabinetes "que lógicamente ha generado un modelo de sociedad que hay que combatir". "Pero si el PSOE se rearma, se pone en pie y sigue la senda de Pedro Sánchez estoy completamente convencida de que revalidaremos y aumentaremos alcaldías y tendremos muchos mejores resultados en la Comunidad y en el Ayuntamiento de la capital", ha augurado.

Sobre las encuestas nacionales de intención de voto, González ha respondido que como queda tanto tiempo para las próximas elecciones se utilizan estos sondeos como "herramienta electoral para dar aire a Pablo Casado, y todo ese ánimo es bienvenido para que la gente sea feliz". Pero augura que dentro de unos meses los ciudadanos verán que los indultos son "una apuesta por la concordia y la convivencia". "Hemos sufrido tanto y lo hemos pasado tan mal que la gente quiere respirar y sonreír y convivir con el otro con tranquilidad y serenidad", ha finalizado.