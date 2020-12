La delegada del Gobierno se reunió con Trapero: "Me merece mucho respeto"

Barcelona, 7 dic (EFE).- El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se reunió recientemente con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, del que dice que es "un gran profesional que quiere ser un gran mosso. Me merece mucho respeto".

Cunillera ha confirmado a Efe que Trapero la llamó tras ser restituido el pasado 12 de noviembre al frente de los Mossos d'Esquadra, una vez que fue absuelto en el juicio por rebelión en la Audiencia Nacional, y que posteriormente mantuvieron una reunión.

Trapero ya anunció en su momento que había llamado a los máximos responsables de Guardia Civil y de Policía Nacional en Cataluña para ponerse a su disposición y que también se entrevistaría con los responsables de ambos cuerpos en Madrid.

Hizo lo propio con la delegada del Gobierno en Cataluña, con quien incluso acabó entrevistándose personalmente tras llamarla por teléfono.

"Él depende orgánicamente del Govern de la Generalitat como es natural, y yo creo que hemos conseguido en muy poco tiempo unas tareas de coordinación entre los diferentes cuerpos (de seguridad) que se ha notado", ha explicado Cunillera, quien ha abundado en que "ya hemos hecho operaciones conjuntas que han ido muy bien y, por tanto, yo tengo el convencimiento de que no ha de cambiar nada en esto y continuaremos trabajando igual de bien".

Sobre si el procesamiento a Trapero por el 1-O puede enturbiar su relación, Cunillera ha sido taxativa: "Yo tengo una suerte, que no tengo apriorismos con el mayor, porque no lo conocía. Por tanto yo no tengo ningún condicionante anterior y le dije a él, y lo puedo decir públicamente, que es un gran profesional que quiere ser un gran mosso, y a mi esto me merece muchísimo respeto".

Cunillera ha puesto el énfasis en el perfil profesional de Trapero y su entendimiento con los profesionales de la Policía y de la Guardia Civil: "Entre todos salimos ganando. Por tanto yo aquí tengo la esperanza de que irá muy bien".

"Los mandos (policiales) están para trabajar únicamente en beneficio de los ciudadanos y todo lo que sea coordinación y cooperación para ellos es bueno y esto ha de continuar", ha concluido.