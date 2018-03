El delegado del Gobierno acusa al PNV de buscar excusas para no apoyar los PGE

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, ha opinado hoy, en alusión al anuncio del Gobierno Vasco de que el central pretende recurrir los presupuestos vascos, que el PNV busca "excusas adicionales" para no apoyar los Presupuestos del Estado (PGE) mientras siga en vigor el 155 en Cataluña.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, informó ayer de que el Gobierno central le ha transmitido su intención de recurrir los presupuestos vascos de 2018 al considerar que se extralimita competencialmente por la subida salarial a los funcionarios del 1,5 %, todavía no aplicada, y por la aportación de hasta el 1 % de los sueldos al plan de pensiones Itzarri.

En una entrevista en Onda Vasca, De Andrés ha considerado que "la excusa del 155 se está quedando corta para el PNV", ya que la sociedad vasca "no entiende" que por ello vaya a resultar perjudicada ante las "decisiones beneficiosas" que pudieran tomarse relacionadas con las cuentas de España.

Ha cuestionado, además, la información transmitida por Erkoreka ya que, según ha indicado, el portavoz del Gobierno Vasco "sabe que lo que ha habido, porque lo ha firmado, es un acuerdo entre la presidencia del gobierno y el Gobierno Vasco" para llevar "una serie de medidas" a la comisión bilateral en la que se tratan los posibles desacuerdos entre ambos Ejecutivos.

De Andrés ha señalado que "con mucha frecuencia" se tratan asuntos en esa comisión, en la que también se abordarán otras cuestiones de las que Erkoreka "no ha dado cuenta", y de ellas sólo "una mínima parte" derivan a tribunales.

Según ha afirmado, en este caso Erkoreka sabía cuando anunció la subida salarial del 1,5 % para el funcionariado vasco que esta medida "no se iba a poder aplicar hasta que no hubiera un acuerdo en el Congreso que autorizara la subida".

Ha indicado que, además, el Gobierno Vasco lo ha cumplido porque aún no ha aplicado el incremento de salarios, en espera de ese amparo legal.

De Andrés también ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los funcionarios ya que, según ha dicho, "no solo se va a poder subir al 1,5 %, sino al 1,75 %, que es lo que va a autorizar el Estado a no ser que se opusiera la oposición, que no lo creo".

Según ha insistido, "se puede subir hasta 1,75 %, que es la subida que van a tener los funcionarios del Estado y que podría alcanzar también a las Comunidades Autónomas".