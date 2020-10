Delegado del Gobierno en Euskadi defiende la transferencia de prisiones y que no sea anatema el apoyo de Bildu a los PGE

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha asegurado que hay "plena disposición" por parte de los ejecutivos central y vasco para retomar el traspaso de competencias pendientes sin 'vetos' y, en este sentido, ha cuestionado al PP si "está planteando que no se cumpla la ley" con su petición de no transferir prisiones. A su entender, se trata de "una contradicción interna" que debe "explicar el señor Iturgaiz".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el delegado del Gobierno en Euskadi ha señalado que, si bien el calendario para la transferencia de competencias pendientes a Euskadi se vio "alterado" por la pandemia, ambos gobiernos abordarán su "readecuación" para que se retomen esas transferencias y, además, "en ese catálogo se incorpore el Ingreso Mínimo Vital", que en este momento el Gobierno Vasco gestiona mediante una encomienda de gestión.

"Hay plena disposición por parte de ambos gobiernos", ha asegurado Denis Itxaso. Preguntado si en esa negociación habrá 'vetos' en materias como prisiones, ha afirmado que "no está previsto". En este sentido, ha considerado que el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha respondido "con bastante acierto" a la petición del PP en el Congreso para que no se transfieran a las comunidades autónomas competencias penitenciarias.

De este modo, ha preguntado si "se está planteando que no se cumpla el Estatuto, que no se cumpla la ley". A su entender, "lo que hay es una contradicción interna del señor Iturgaiz, que quizá es mejor que la explique él porque, si no, los demás corremos el riesgo de enredarnos en algo que no hemos creado nosotros".

SIN CORDONES SANITARIOS

Por otro lado, el delegado del Gobierno en el País Vasco ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a presentar unos presupuestos "progresistas" pero también "de país" para "la reconstrucción en un momento excepcional", por lo que "requerirían el apoyo de todos".

En esta línea, ha señalado que, en el actual momento "de excepcionalidad", el Gobierno "no está en condiciones de poner vetos ni cordones sanitarios a nadie", ni va a ser el que "de partida renuncie a apoyos". "Cada cual sabrá en qué lugar se quiere situar y qué papel quiere jugar en la reconstrucción de este país", ha manifestado.

De este modo, ha opinado que "no debería existir un anatema" sobre un posible apoyo de EH Bildu al proyecto de presupuestos porque la "pesada mochila que arrastra Bildu es un problema que tiene que resolver Bildu" y es un partido que está en el Congreso "porque le ha puesto la ciudadanía vasca con su voto". A su entender, "generar un veto con Bildu sería convertir esa pesada mochila que Bildu tiene en un lastre para el conjunto de la ciudadanía", lo que "tampoco sería justo".