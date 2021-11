Delegado Gobierno dice que hay un análisis concreto para aislar a los más radicales en las movilizaciones por el metal

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado que en las manifestación por el sector del metal "se ha destacado un grupo más radicalizado que afortunadamente no han ido avanzando". "Hay un análisis concreto para intentar aislar a los más radicales frente al resto de los manifestantes", ha afirmado el delegado. que ha señalado no obstante que "no hay que generalizar".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Fernández ha indicado con respecto a las declaraciones del alcalde de Cádiz que "es cierto que la provincia se está jugando mucho, donde los principales perjudicados son tanto los trabajadores como las empresas auxiliares", pero "esa tensión no puede convertirse en una arenga para hacer acciones que en un momento determinado son delictivas y perjudican a toda la industria de cara a la imagen que trasciende".

"Hay que estar reivindicando, pero haciendo compatible siempre el legítimo derecho a manifestarse como están haciendo a los trabajadores y el derechos de las terceras personas y la protección de los bienes", ha dicho.

En cuanto al papel del Gobierno en este conflicto, Fernández ha recordado que "en este momento se circunscribe a un ámbito muy provincial, un sector muy específico de la empresa auxiliar, y es una negociación que corresponde a los trabajadores con los empresarios".

"Realmente lo que se está haciendo por parte de Navantia y el Gobierno a través del Ministerio de Defensa es generar actividad", ha afirmado Fernández, que ha recordado que "hace poco hubo un nuevo encargo, y es lo que tiene que hacer el Gobierno, que haya trabajo para intentar garantizar el futuro de una empresa tan importante como la naval, a la que están vinculado tantos trabajadores en la empresa auxiliar".