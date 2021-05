Delegado del Gobierno en Euskadi dice que el estado de alarma "no es una garantía total" para frenar la pandemia

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha afirmado este miércoles que el estado de alarma "no es una garantía total" para frenar el avance de la pandemia, como lo demuestra el hecho de que Euskadi haya sido "una de las zonas más perjudicadas de Europa" en cuanto a contagios, estando bajo el estado de alarma.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Itxaso ha recordado que el estado de alarma es "una herramienta inusual" y que el Gobierno ha considerado que, teniendo en cuenta la evolución actual del proceso de vacunación y que la media de la tasa de incidencia acumulada en España es "muy baja", el estado de alarma "no es la herramienta a utilizar en estos momentos", ya que ecisten "herramientas suficientes en las comunidades autónomas y en la legislación para responder a esta situación".

En su opinión, el estado de alarma "ya ha hecho lo que debía hacer, es una fase que ya ha terminado", y en estos momentos "debemos utilizar otras herramientas diferentes". En este sentido, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo lleva repitiendo una y otra vez desde hace un mes y medio, y no se puede decir que es una decisión de última hora".

"En esta última ola hemos sido una de las zonas más perjudicadas de Europa, y eso ha sucedido bajo el estado de alarma, es decir, el estado de alarma no asegura que vayamos a hacer las cosas mejor en el día a día. Es cierto que te da una seguridad jurídica para establecer algunas restricciones, pero no es una garantía total, y no hay más que ver los números que hemos tenido en la última ola", ha afirmado.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Euskadi ha considerado que "no estamos en situación de culpar al resto permanentemente, sino de que cada uno afronte su situación, sepa qué ha hecho bien y qué no tan bien, y realice una gestión lo más correcta posible con los mecanismos y herramientas de las que dispone".

Asimismo, ha destacado que también es el momento de tener en consideración "la velocidad del proceso de vacunación" que, según ha dicho, "afortunadamente en estos momentos es signifcativa" en Euskadi, para decidir las restricciones a establecer, y que, "viendo que la que quizás es la parte más vulnerable de la población ya está vacunada, debemos utilizar otras herramientas".

PRISIONES

Por otro lado, Denis Itxaso ha realizado una valoración "muy positiva" de la firma del acuerdo entre los gobiernos vasco y central para el traspaso a Euskadi de instituciones penitenciarias, que será efectivo el próximo 1 de octubre, y ha destacado que es "un reflejo del profundo proceso de normalización en el que estamos inmersos".

"Después de todo el sufrimiento que hemos padecido en este país, todos sabemos la importancia que tiene que la gestión de las prisiones forme parte del Gobierno Vasco y de nuestro autogobierno. En su momento seguramente no fue posible, pero ahora estamos inmersos en un profundo proceso de normalización, y este acuerdo es una reflejo de eso", ha insistido.

Además, ha destacado que, para llegar a la firma del acuerdo el pasado lunes, "hemos tenido que trabajar mucho", y que, incluso, "en el camino hemos recibio críticas de si íbamos muy lentos".

"Pero tanto el Gobierno vasco como el de España tenemos claro que, para hacer las cosas bien, a veces se necesita tiempo, y eso tiene que ser una lección de cara a la negociación de otras competencias que llegará en el futuro. La voluntad es total, y nadie puede poiner en duda el objetivo y el compromiso para cumplir el Estatuto de Gernika", ha asegurado.