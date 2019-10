Los comunes ven "delirante" la respuesta de Torra a la sentencia y le pide que deje la Presidencia

Lo ha dicho en su intervención durante el pleno extraordinario del Parlament, después de que Torra se haya comprometido a ejercer la autodeterminación y validar la independencia durante esta legislatura.

"La sensación que tenemos es que no hay nadie al volante. Este país va sin horizonte y sin rumbo. No está trabajando. Le pedimos que lo deje. No podemos seguir así. Tiene que ser honesto y reconocer que prefiere ser activista que presidente", ha instado a Torra.

Considera que, en estos últimos días, en los que se han producido disturbios en las protestas contra la sentencia, Torra "ha hecho una absoluta dejadez de funciones en los momentos más complicados", y ha afirmado que solo habla para los ciudadanos independentistas.

También ha insistido en "depurar responsabilidades políticas" por la actuación de los Mossos d'Esquadra, que ha tachado de desproporcionada, y ha condenado los disturbios.