Los demandantes de asilo tienen derecho a estar en la UE hasta que se resuelva su caso

Los demandantes de asilo en la Unión Europea (UE) tienen derecho a permanecer en el país donde han pedido protección hasta que se resuelvan todos los recursos y haya una decisión final en su caso, aunque su solicitud inicial fuese denegada, determinó hoy el Tribunal de Justicia de la UE.

La corte europea publicó su decisión prejudicial ante una cuestión que le trasladó el Consejo de Estado de Bélgica, quien tenía que decidir sobre la apelación de un ciudadano togolés para no tener que abandonar el país mientras se resolvía el recurso a su solicitud de asilo rechazada.

En un comunicado, el TJUE señala que la autorización a una persona a permanecer en un Estado miembro para ejercer su derecho al recurso contra el rechazo no implica que, una vez se adopte la decisión en su contra, la persona se convierte en ilegal.

"La protección inherente en el derecho a un remedio efectivo y en el principio de no devolución debe garantizarse otorgando al solicitante de protección el derecho al remedio (...) al menos ante un cuerpo judicial", explica el comunicado.

Según el TJUE, "todos los efectos de la decisión de retorno (del solicitante) deben quedar suspendidos durante el periodo previsto para recurrirla y, si se presenta el recurso, hasta la resolución del mismo".

En este proceso, "no es suficiente" que el país no expulse a la persona solicitante, sino que deben asegurar que no se inicia el periodo de retorno voluntario y que la persona no queda detenida de forma previa a la deportación.

Además, la persona debe mantener su estatus como solicitante de asilo hasta que se adopte la decisión final sobre su demanda y el país debe asegurar que está informada de forma transparente sobre sus garantías.

La decisión prejudicial permite a los tribunales de los Estados miembros referir cuestiones al TJUE sobre interpretaciones de la ley comunitaria, si bien la corte europea no decide sobre el caso y es el tribunal nacional el que debe resolverlo de acuerdo a la decisión del TJUE.