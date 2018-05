La democracia de la India metida en un hotel

El apretado resultado electoral en el estado sureño de Karnataka ha desatado una tormenta política en la India con acusaciones de intento de compra de diputados y 116 parlamentarios confinados en un hotel por el Partido del Congreso (INC) y el JD(S) para aislarlos de la tentación.

Tres autobuses con parlamentarios del INC, el JD(S) y dos independientes de Karnataka viajaron toda la noche por el sur de la India sin rumbo en una maniobra de ambos partidos para evitar un caso de "compra de caballos", como denominan en la India a la deserción de políticos a cambio de favores de otro partido.

Los vehículos aparecieron hoy en un hotel de Hyderabad a siete horas por carretera de Bangalore, la capital de Karnataka.

Este estado, uno de los tres que aún le quedan al INC en el país, celebró elecciones el pasado fin de semana. En ellas el BJP del primer ministro indio, Narendra Modi, emergió como gran ganador pero los 104 escaños conquistados (de los 224 asientos) no le dan mayoría para gobernar.

Tras el resultado, el Partido del Congreso, que obtuvo 78 asientos y el JD(S), que logró 38, anunciaron la formación de una coalición para gobernar.

Sin embargo, el líder del BJP en Karnataka, B.S. Yeddyurappa, tomó juramento ayer como jefe de Gobierno regional, después de que el gobernador del estado, Valubhai Vala, le ordenara hacerlo como partido mayoritario e intentara confirmar su mandato ante el Parlamento en el plazo de 15 días.

El líder del Partido del Congreso, Rahul Gandhi, criticó la decisión del gobernador (una suerte de árbitro institucional que nombra el presidente de la India) como "una burla" a la Constitución, mientras que dirigentes opositores empezaron a denunciar una campaña de compra de diputados por parte del BJP.

Anoche, antes de subir a los autobuses, el líder del JD-S HD Kumaraswamy explicó a periodistas que los parlamentarios de ambos partidos "permanecerán unidos en el mismo lugar" para evitar "la compra de caballos".

Agregó que varios parlamentarios han sido contactados por el BJP, al que acusó de ser "maestros en el uso irregular del poder".

"No hay razón para temer, pero tenemos que tomar medidas para evitar experiencias anteriores (...) no apoyamos la compra de caballos, para evitarlo, van a vivir juntos", dijo poco antes de que los parlamentarios subieran a los autobuses.

Yeddyurappa ha asegurado que su mayoría llegará no por la compra de votos sino por la disidencia de miembros del INC y del JD(S) que no están conformes con que en el estado gobierne una alianza "profana" y no el partido elegido por la mayoría de la gente.

El Tribunal Supremo intervino hoy en el asunto para eliminar el plazo de los 15 días y ordenar que Yeddyurappa sea confirmado antes de mañana por la tarde en el Parlamento regional, afirmando que celebrar esa sesión era "mejor que entrar en la legalidad o no de la orden del gobernador".

El caso lejos de ser extraordinario es habitual en la India, un país que tiene una ley contra las deserciones desde 1985 y que enmendó su Carta Magna para impedir este tipo de situaciones, que sin embargo se siguen produciendo.

Tras la decisión del Supremo, Gandhi afirmó en Twitter que el BJP ha sido detenido legalmente. "Ahora tratarán con dinero y músculo, de robar el mandato".

"Por decisión del Tribunal Supremo, esperamos demostrar nuestra mayoría mañana. Vamos a enviar nuestra petición al gobernador de Karnataka para convocar a una reunión a las 11.00 (hora local, 5.30 GMT) mañana", dijo hoy a los periodistas Yeddyurappa.

Con esta decisión, los 116 legisladores tendrán que volver a viajar en autobús de vuelta a Bangalore rápidamente para llegar a tiempo a la sesión.

"Estamos 100 % seguros de que tendremos mayoría absoluta", agregó Yeddyurappa.