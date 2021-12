Demócratas de EE.UU. aprueban un proyecto contra los abusos de futuros presidentes

Washington, 9 dic (EFE).- Los demócratas de EE.UU. usaron su mayoría en la Cámara Baja para aprobar un proyecto de ley que busca fortalecer la democracia estadounidense y evitar el abuso de poder de futuros mandatarios, en lo que supone una reacción a la Presidencia de Donald Trump (2017-2021).

El proyecto de ley, que ahora pasará a ser debatido en el Senado, recibió el respaldo de 220 legisladores y fue rechazado por 208.

"Esta legislación establece que nadie, ningún presidente, sin importar quién sea él o quién sea ella, está por encima de la ley", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, en una rueda de prensa tras la aprobación.

La iniciativa contiene varias medidas para limitar el poder Ejecutivo.

Por ejemplo, prohibirá que el jefe de Estado reciba regalos de poderes extranjeros, autoriza al Congreso a emprender acciones contra el mandatario si esos regalos se producen y le obliga a hacer públicos algunos de esos honorarios, algo a lo que siempre se negó Trump.

Asimismo, de aprobarse, la ley evitaría que prescribieran los crímenes que puedan cometer un presidente y vicepresidente mientras están en el poder.

También prohibiría que un jefe de Estado se indulte a sí mismo, algo que no ha ocurrido nunca en la historia de Estados Unidos, pero que Trump supuestamente contempló después de haber presionado a cargos locales para que anularan la victoria de su contrincante, Joe Biden, en las elecciones de 2020, reveló en enero pasado el diario The New York Times.

Además, durante la investigación de la trama rusa, en varias ocasiones Trump defendió en Twitter que tenía el derecho "absoluto" a usar el perdón presidencial para su beneficio.

Las declaraciones de Trump en su momento abrieron un debate legal, ya que los presidentes de EE.UU. tienen la autoridad de indultar a otros por delitos federales, pero no está claro si pueden perdonarse a sí mismos.

Para convertirse en ley, la iniciativa necesita el aval del Senado de Estados Unidos, donde demócratas y republicanos tienen 50 escaños aunque el partido de Biden tiene la mayoría porque cuenta con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

Pese a tener la mayoría, algunos senadores centristas como Joe Manchin de Virginia Occidental podrían bloquear la iniciativa.

Manchin ya ha impedido que se aprueben otros proyectos legislativos para fortalecer la democracia, como la llamada "Ley para el pueblo" ("For the People Act") que busca defender el derecho al voto frente a las restricciones que han impuesto los republicanos a nivel estatal.