Un juez archiva la denuncia del PP contra Óscar Puente por prevaricación

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha archivado la denuncia presentada por el PP contra el alcalde de Valladolid y portavoz federal del PSOE, Óscar Puente, al considerar que no ha cometido el delito de prevaricación administrativa.

El auto, fechado el 4 de julio pasado pero notificado hoy al alcalde, se refiere a la denuncia que presentó el PP a raíz de que Puente no abriera un expediente sancionador contra el concejal de Hacienda, Antonio Gato, por haber suscrito un contrato de trabajo de una familiar, bajo el argumento de que no intervino en el proceso de contratación.

El juez ha determinado en su auto que "para que pueda operar la categoría de la omisión impropia con carácter previo" debe verificarse "un comportamiento omisivo que implique la no realización de un deber legalmente establecido", lo cual no ocurre en este caso en opinión del magistrado.

El auto también establece que "no puede afirmarse que el alcalde no haya dado contestación a la petición de incoación del expediente sancionador", como aseguraba el PP en su denuncia, sino que al contrario, "no puede entenderse con suficiente claridad que el Grupo Popular" estuviera formulando una "denuncia expresa" contra el concejal a fin de que fuera incoado.

"Ni existe una resolución decisoria que pueda ser tachada de arbitraria, ni en realidad consta que se haya requerido directamente de la Alcaldía un pronunciamiento expreso sobre el tema, pues la solicitud de la posible apertura del expediente sancionador se plantea como una mera medida a valorar por su alcalde", ha resumido el juez.

La resolución recuerda también que "el ámbito de la Jurisdicción Penal no puede confundirse con el de la Contencioso-Administrativa, porque una cosa es verificar la legalidad de la resolución y otra distinta castigar la arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas como fuente u origen de una resolución contraria a derecho generadora de injusticia".

Tras conocer el sobreseimiento libre y el archivo de la causa, el alcalde ha expresado que "el PP suma y sigue en la nefasta y sucia oposición que lleva realizando camino de 4 años, apoyada en la mentira y la descalificación".

Para Puente, "la derecha de esta ciudad demuestra, al igual que la de este país, que le sirve todo para hacer oposición, todo menos la verdad, pues la verdad a lo único que puede conducirles es al ostracismo político, para bien de toda la ciudadanía".