Podemos denuncia al Consejo de Europa a los sindicatos policiales y partidos contrarios a la reforma de la 'Ley Mordaza'

Enrique Santiago critica que determinados colectivos policiales hayan perdido el principio de neutralidad que debe regir en los agentes

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos remitirá hoy un informe a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, en el que alerta de la oposición de sindicatos policiales y partidos políticos de derechas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'.

Así lo trasladará en un escrito suscrito por el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, y el dirigente de IU y portavoz adjunto, Enrique Santiago, para que el organismo europeo tome posición sobre el grave rechazo de estos colectivos a modificar la norma, como ya demandó la citada comisión.

Y es que este órgano consultivo ya instó en marzo a proceder a la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, al entender que tiene un impacto sobre los derechos humanos por su "potencial represivo".

Santiago ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, que las modificaciones de su grupo junto al PSOE en esta norma buscan garantizar los derechos fundamentales, acorde con las recomendaciones de Europa, y ve "sorprendente" esa oposición.

PÉRDIDA DE NEUTRALIDAD

A su juicio, "no se puede normalizar" que sindicatos policiales intenten "condicionar" la acción legislativa y ha manifestado que "no es asumible" que pidan que no se reconozcan "derechos y libertades" de los españoles. En consecuencia, ha opinado que es "evidente" que las posiciones de ciertos colectivos son de "pérdida de neutralidad" que debe regir en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo parlamentario confederal desgrana que se han presentado una serie de enmiendas, pactadas entre Unidas Podemos y PSOE, a la Proposición de Ley del PNV para modificar dicha ley, que dota al texto de un "enfoque progresista y garantista".

Concretamente aluden a las propuestas de reducir la cuantía de las multas de la normativa, garantizar la toma de imágenes de intervenciones policiales cuando no atente contra la seguridad e intimidad de los agentes, reducir el tiempo de traslado a comisaría para identificaciones y no sancionar manifestaciones no comunicadas que se desarrollen de forma pacífica.

No obstante y tras el anuncio de esta reforma, cuyo objetivo es el "refuerzo de la democracia" y la "protección de los derechos fundamentales", la formación traslada que el pasado 27 de noviembre más de 40 asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se manifestaron para rechazar los cambios planteados.

De esta forma, Unidas Podemos sostiene que estos colectivos han expresado su "radical oposición" a las enmiendas basadas en las indicaciones formuladas expresamente por la Comisión de Venecia, como "la referencia a la presunción de veracidad de los agentes respetando el principio de presunción de inocencia".

"También mostraron su oposición y protestaron por las modificaciones realizadas a fin de protocolizar y reducir la lesividad del material usado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (como podría ser cierto tipo del material antidisturbios, las balas de goma o las pistolas de electrochoque)", ahonda el escrito firmado por Echenique y Santiago.

Frente a esta actitud, el grupo parlamentario destaca que la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pauta, entre las funciones de sus miembros, el de velar por el cumplimiento de las normativas y disposiciones generales que reciban de las autoridades.

Por tanto, conductas como la de esa manifestación por parte de algunas asociaciones y agentes en esa protesta "se desvía de esa obligación que emana, ya no sólo de la Constitución española sino de los tratados internacionales de los que España es parte".

"DEMAGOGIA Y FALSOS ARGUMENTOS" DE LA DERECHA

Una actitud también exteriorizada, según relata el documento de Unidas Podemos, por PP, Cs y Vox, "difundiendo de forma consciente y demagógica el falso argumento de que esta reforma busca acabar con la seguridad publica y privar a las fuerzas de seguridad de los mínimos elementos y herramientas necesarios para cumplir su trabajo".

Para ello introduce varias declaraciones emitidas en el marco de esta manifestación por los líderes de estos partidos (Pablo Casado, Inés Arrimadas y Santiago Abascal) que son "antagónicas" a las recomendaciones de esta Comisión y de otras instituciones públicas, como las de la Comisión Europea recogidas en su informe sobre el estado de derecho en España de 27 de julio de 2021 que emanaba la "preocupación" e "inquietud" por determinados preceptos de la Ley Mordaza.

PIDE A EUROPA QUE EXPRESE SU "HONDA PREOCUPACIÓN" POR ESTA DERIVA

En consecuencia, el grupo confederal emplaza a los redactores del dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana a manifestar su "honda preocupación por las implicaciones jurídicas y sociales que ello tiene, toda vez que, tratando de confundir a la opinión pública española sobre la conveniencia de la reforma", pues está "germinado en España una interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos, de los derechos y garantías fundamentales y las libertades públicas".

De esta forma, solicita que se admita a trámite su escrito y comunique a estos colectivos y partidos políticos los criterios favorables a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, debido al "potencial represivo" del texto aprobado en 2015 y a la necesidad de ajustar la norma a los mandatos constitucionales, recordando la posición de garante de los derechos y libertades recogidos en la Constitución que ostenta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la "obediencia a estos mismos valores que han de tener los diferentes partidos políticos del orden democrático".