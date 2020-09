Denuncian el asesinato de una mujer por un soldado en el suroeste de Colombia

Bogotá, 24 sep (EFE).- Una mujer joven fue asesinada este jueves por un soldado del Ejército colombiano que le disparó en una carretera del departamento del Cauca, denunciaron el esposo de la víctima y organizaciones sociales.

La víctima fue identificada como Juliana Giraldo, quien recibió un disparo en la cabeza cuando viajaba en un automóvil junto con su marido y otras dos personas en cercanías de un punto llamado Guatemala, en el municipio de Miranda (Cauca).

"Por favor, ayúdenme a hacer viral este video, el Ejército me acaba de matar a mi mujer, ayúdenme a difundirlo", dice el desesperado marido de la víctima al lado del automóvil de color blanco que él conducía y en cuyo asiento delantero se ve el cuerpo sin vida de Giraldo.

En otra grabación se escuchan los desgarradores gritos del hombre que dice: "Me mataron a Juliana, ese 'man' le pegó un tiro en la cabeza", señalando a unos soldados y se pregunta por qué lo hicieron si "no llevamos armas, no llevamos drogas, no llevamos nada".

"El Ejército acaba de asesinar a sangre fría y en estado de indefensión a una joven en Miranda (Cauca). La comunidad Nacional e internacional debe movilizarse ya!", dijo por su parte la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca.

Un pasajero del vehículo atacado, que dijo llamarse Jorge, aseguró que cuando circulaban por la zona de Guatemala, "los soldados salieron del monte hacia la vía" y les ordenaron detenerse, tras lo cual uno de ellos le disparó varias veces al automóvil con su fusil.

EL EJÉRCITO RECONOCE LO OCURRIDO

El Ejército reconoció en un comunicado la muerte de la mujer, que se produce en un momento de alta tensión en el país por los abusos y el exceso de violencia de miembros de la Policía en las protestas callejeras.

Según el Comando Específico del Cauca del Ejército, esta mañana, cuando soldados del Batallón de Alta Montaña Número 8, José María Vezga, "adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza".

"De manera inmediata la unidad informa lo ocurrido y se pone en conocimiento de las autoridades competentes" para que determinen las circunstancias en las que murió la mujer, agregó el comunicado.

Según el Ejército, "el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento" fue puesto a disposición de la justicia "con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación".

El departamento del Cauca es una de las regiones más convulsas de Colombia por la presencia en esa región de diferentes grupos armados ilegales, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

DECISIONES DEL GOBIERNO

Frente a lo ocurrido, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó que "el personal involucrado en el hecho, en el ejercicio de las facultades administrativas que corresponden al comando del Ejército, será separado de sus funciones y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para las acciones que en derecho correspondan".

"Por instrucciones del presidente (Iván) Duque, el comandante del Ejército tomará y evaluará las medidas necesarias para corregir cualquier error que pudiera haberse presentado en las posibilidades de mando y control", expresó Trujillo.

Entre tanto, el jefe de Estado condenó lo ocurrido y lo calificó como un "repudiable hecho", por lo cual ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército "disponer lo necesario para investigación con celeridad".

"Responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento", añadió Duque en Twitter.