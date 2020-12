Denuncian que policías agredieron en Cartagena al actor Kendrick Sampson

Bogotá, 16 dic (EFE).- La actriz colombiana Natalia Reyes denunció que un policía agredió y amenazó al actor estadounidense Kendrick Sampson, conocido por su actuación en "The Vampire Diaries" y por ser activista del movimiento Black Lives Matter, en Cartagena de Indias, donde el intérprete está de vacaciones.

"No está bien, no es normal, la Policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está cometiendo ningún delito ni oponiendo resistencia", afirmó en Instagram Reyes, protagonista de "Terminator: Destino oculto", al publicar un video donde se ve cómo un uniformado golpea al actor y le apunta con una pistola.

La artista manifestó además que Sampson fue llevado a una comisaría, donde dice que no le querían devolver su identificación y le querían poner un multa por desacato a la autoridad.

"¿Hasta cuándo? ¿Y si no lo hubieran grabado? Este no es un llamado al odio y la división sino realmente a repensar y reestructurar el uso de la fuerza", expresó Reyes, que también protagonizó "Pájaros de Verano".

RESPUESTA DE LA POLICÍA

Frente a lo ocurrido, el comandante de la Policía de Cartagena, general Herny Sanabria, dijo que el martes hubo un incidente cuando un norteamericano "se opuso a la orden de registro personal".

"Esta persona intentó sacar un elemento del bolso y por lo tanto el policía tuvo que reducirlo usando la fuerza. Asimismo la Policía Nacional le impuso un comparendo por irrespeto a la autoridad y por omitir la orden de Policía", agregó el oficial.

MENSAJE DE SAMPSON

En junio pasado, Sampson, que también es conocido por sus papeles en la serie "Insecure" y en la película "Miss Juneteenth", escribió una carta con Tessa Thompson que fue firmada por más de 300 artistas y ejecutivos afroamericanos pidiendo a los principales estudios de Hollywood que cesen aquellos proyectos que "glorifican" la violencia y corrupción policial.

Tras lo vivido en Colombia, el actor dijo que Cartagena es una ciudad "maravillosa" pero lamentó haber sido detenido por sexta vez en cinco días que lleva allí.

"Esto ocurre a los negros colombianos seguido. Me han dicho que la detención es una política, pero lo que no es que me baje la ropa interior agresivamente, me golpee los brazos cinco veces con fuerza, me golpee en la mandíbula y me apunte con su arma. Luego me esposó y me arrastró por las calles. No me resistí a ningún procedimiento legal", expresó Sampson en Instagram.

En los últimos meses, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha sido cuestionado por la brutalidad policial que el 9 de septiembre causó la muerte en Bogotá a Javier Ordóñez, de 46 años, lo que desencadenó protestas que dejaron 13 muertos.

Igualmente por el asesinato dos semanas después de Juliana Giraldo, una mujer trans que se movilizaba en un automóvil atacado a tiros por un soldado del Ejército en cercanías de Miranda, en el departamento del Cauca (suroeste).