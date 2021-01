El departamento de Salud sitúa el pico de presión en las UCI en vísperas del 14F

Barcelona, 11 ene (EFE).- El Departamento de Salud de la Generalitat ha remitido un informe a los partidos políticos catalanes en el que calcula que Cataluña llegará al pico de presión en las UCI por la covid en las vísperas de las elecciones autonómicas del 14 de febrero.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, analiza posibles escenarios de la epidemia para las elecciones catalanas y ha sido remitido a la mesa de partidos políticos que debe tomar una decisión sobre si se aplazan o no los comicios.

"Se llegará al pico epidémico algunos días antes del inicio de la campaña electoral, mientras que el pico asistencial en las UCI se alcanzará pocos días antes de la celebración de los comicios", concluye el informe.

El estudio, realizado por el grupo de biología computacional BIOCOMSC, en colaboración con la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS) y el Sistema de Información de los Servicios de Atención Primaria (SISAP), proyecta dos escenarios posibles, a partir de los datos actuales.

El primero estima una estabilización de la velocidad de propagación del virus (RT) de 1,15 (este lunes esta en 1,21) y una bajada hasta el 1 cuando surjan efecto las restricciones que empezaron a aplicarse el pasado día 7 de enero.

Con este primer escenario, que es el más optimista, el pico de nuevos contagios diarios se situaría el 20 de enero (4.500-5.000 casos) y el máximo de ocupación de las UCI sería el 4 de febrero, con unos 640 ingresados (este lunes son 470).

El segundo escenario, más pesimista, contempla una aceleración de de la RT hasta 1,3, antes de que los efectos de las restricciones consigan reducirlo a 1.

En este segundo escenario, las cifras serían peores: el pico de nuevos casos sería también el 20 de enero, pero más alto, con 6.000 contagiados, y el de ocupación de las UCI se retrasaría al 10 de febrero, cuatro días antes de los comicios, con una estimación de 850 ingresados.

Según el estudio, el 14 de febrero habría, en el peor escenario, 840 pacientes ingresados en la UCI y entre 4.500 y 5.000 contagios diarios, mientras que en el más optimista habría 3.000 casos diarios y 610 ingresados.

Todo eso sin descartar una eventual aceleración de la velocidad de propagación de la pandemia en los próximos días o semanas por diferentes motivos: bajas temperaturas, imposibilidad de cortar cadenas de transmisión o una eventual extensión de la variante detectada en Reino Unido, destaca el estudio.

Así, los autores remarcan que las predicciones epidémicas y de presión asistencial hacen "poco probable" una "desescalada" respecto a la situación actual, ya que durante las próximas semanas Cataluña se mantendrá "en fase de mitigación".

Esto implicará diferentes grados de desprogramación de actividad asistencial no covid, dedicación intensiva en todos los niveles asistenciales para esta patología y su vacunación, y dificultades para realizar el rastreo de casos, resalta el informe.

En una rueda de prensa telemática, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha admitido que es "muy difícil predecir la epidemia a muchos días vista", pero ha indicado que, con los datos de este lunes, "lo que es seguro es que Cataluña estará con alta incidencia de virus, una presión asistencial evidente y medidas restrictivas".

En todo caso, Vergés (ERC) ha dejado claro que este informe no es vinculante y que la decisión sobre si se tienen que aplazar o no las elecciones "no es del Departamento de Salud, sino de los partidos".