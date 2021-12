Deportistas "con mayúsculas" protagonizan el calendario de la Guardia Civil

Madrid 10 dic (EFE).- Tienen discapacidad intelectual y se han ganado con méritos propios que se les defina como deportistas con mayúsculas, sin más calificativos. Son los protagonistas del calendario solidario de la Guardia Civil 2022, que cumple siete años.

Un calendario que han presentado este viernes el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, cuya recaudación irá destinada a la Federación de deportes para personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha (Fecam).

El 'número dos' de Interior, que ha disculpado la presencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, al no poder faltar a su cita con el Consejo de Ministros, ha asegurado que el calendario, que se vende a cinco euros, destila alegría y esperanza y ha sido elaborado con gran ternura y un toque de humor.

"A partir de ahora y para siempre os podéis sentir miembros de la gran familia que es la Guardia Civil", les ha dicho Pérez a Nico, Marcos, María, Urbano, Marta, Juan Manuel, Paula, Raúl, Alberto, Julia, Sara y Laura, todos ellos protagonistas del calendario junto a agentes de desactivación de explosivos, del servicio cinológico, de la unidad especial de intervención, de criminalística o de la agrupación de tráfico, ente otros.

Las páginas del calendario recogen imágenes en las que los deportistas echan un pulso a un guardia civil, se saltan un control de velocidad durante una carrera o tiran una falta a una barrera antidisturbios, algo que "ni siquiera yo, como secretario de Estado, voy a tener esas oportunidades; si las tuviera buena caña me darían", ha ironizado.

Pérez ha animado a comprar el calendario, porque será "nuestra contribución a esta apasionante e ilusionante labor que es el servicio a los demás, que en días como hoy queda más palpable que nunca", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de Fecam, Jesús Francisco Ruiz Oeo, ha agradecido que se haya elegido como beneficiaria del calendario a esta entidad, que promueve la plena normalización social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de programas deportivos y de actividad física.

Y no solo por la aportación económica que va a suponer, sino por "la gran visibilidad que van a tener nuestros deportistas", porque "lo que no se ve no existe" y que mejor manera de que "se nos conozca" -ha dicho- junto a una institución tan querida como la Guardia Civil.

"Son deportistas con mayúsculas, que diariamente se dejan la piel en su entrenamiento, que se esfuerzan al máximo, que lo dan todo, que compiten al máximo nivel, que luchan por ganar y si no lo hacen se disgustan, demostrando que se han ganado con méritos propios que se les defina como deportistas sin ningún tipo de adjetivo más", ha señalado Ruiz Oeo, que pertenece al Cuerpo.