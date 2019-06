El partido del derrocado Manuel Zelaya reitera que Honduras necesita una Constituyente

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) recordó este jueves 10 años del golpe de Estado a su coordinador, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, cuando promovía reformas constitucionales que la ley le impedía, pidiendo de nuevo una Asamblea Nacional Constituyente para "refundar" al país y la renuncia del gobernante actual, Juan Orlando Hernández.

Zelaya recordó en Tegucigalpa su derrocamiento, el 28 de junio de 2009, en el foro "A 10 años de Lucha, el Pueblo es Invencible", acompañado de su esposa y excandidata presidencial Xiomara Castro, dirigentes de LIBRE, surgido luego del golpe de Estado, e invitados internacionales.

"Honduras está en una situación muy grave, el golpe supuestamente lo dieron para que mejoraran las cosas, pero los indicadores (económicos y sociales) de mi gobierno son los mejores de la historia del país", enfatizó el exgobernante.

Según Zelaya, el golpe de Estado "ha destruido las posibilidades de encontrarle salida" a la crisis política, social y económica que vive Honduras.

El exgobernante destacó la necesidad de "cambiar el Gobierno" que preside Juan Orlando Hernández y "cambiar los actores que dominan la sociedad".

También señaló que mientras "no se corrija el doblez de la clase política (hondureña) ante los Estados Unidos, Honduras no va a tener independencia y no va poder salir adelante".

"La gente está movilizada contra la dictadura", enfatizó Zelaya, quien anunció que mañana conmemorarán con una marcha "pacífica" el décimo aniversario del golpe de Estado y colocará una ofrenda floral en una plaza de Tegucigalpa en honor a los "mártires".

El foro fue inaugurado por la esposa de Zelaya y candidata presidencial de LIBRE en 2013, Xiomara Castro, quien dijo que hace diez años se ordenó "acabar con los gobiernos de izquierda del continente".

Además, se comenzó "el plan para terminar con sus principales líderes y los impulsores de la reunificación de nuestras fronteras y la gran alianza de los pueblos".

Castro señaló que en 2009 a Honduras la arrebataron "la esperanza de construir dignidad e independencia verdadera y le truncaron el paso hacia la consolidación de una patria democrática y participativa, cuando destruyeron la consulta popular de la Cuarta Urna", que pretendía instalar su esposo en el país para, entre otras reformas, incluir la reelección en la Constitución.

La situación que vive Honduras es "la más trágica" de su historia, dijo Castro, quien pidió la renuncia de Juan Orlando Hernández y la instalación de una Constituyente.

"Pedimos la salida del dictador por sus crímenes, asesinatos, represión, hambre, pobreza, caravanas de migrantes, golpes de Estado, fraudes electorales, persecución y violencia", enfatizó.

La crisis en Honduras, añadió, es el resultado de "la imposición de un régimen que profundizó un modelo neoliberal que posicionó a los grupos oligárquicos de Honduras en el control del Estado".

En su opinión, lo que ocurre en el país "es sustancial" para América Latina, ya que Honduras se ha convertido "en laboratorio de Estados Unidos".

"Honduras vive la más cruenta y sanguinaria dictadura de su historia", dijo Castro.

Añadió que LIBRE se mantiene firme en las calles y "no descansará ni un momento hasta que en este país haya una verdadera democracia y se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente".

Para el exministro de Gobierno de Bolivia Hugo Moldiz, en la última década Honduras se ha quedado "rezagada" en los "vientos de cambio" con relación a otros países de América Latina.

"En Honduras hay una agenda pendiente sobre cómo se recupera o diseña un camino que pueda, desde la autodeterminación de los hondureños, reinsertarse en ese proceso de cambio", señaló Moldiz a Efe.

Una Asamblea Constituyente debe "poner los límites del tipo de Estado" de una nación, dijo el exministro, para quien Honduras requiere un "nuevo pacto social".

Por eso, agregó, el país necesita instalar una "Asamblea Constituyente ampliamente participativa que logre destrabar los obstáculos" y permita tener "una Honduras mejor".