El desafío al liderazgo de May pone en suspenso los planes para mejorar el brexit

La moción de confianza lanzada hoy por el sector eurófobo del Partido Conservador contra el liderazgo de Theresa May ha suspendido, de momento, los planes de la primera ministra británica para reabrir el diálogo del "brexit" con sus socios comunitarios.

La "premier" tory tenía previsto entrevistarse hoy en Dublín con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en una de las paradas clave de los encuentros programados esta semana con líderes europeos, con la que aspiraba a abordar la delicada cuestión de la salvaguarda para la frontera norirlandesa.

Esta garantía, diseñada para evitar una barrera física entre las dos Irlandas tras el "brexit", se ha convertido en el principal escollo para que Westminster apruebe el acuerdo de salida suscrito por Londres y Bruselas, y ha sido, además, la gota que ha acabado con la paciencia de los conservadores más críticos con la gestión de su líder.

En una declaración a las puertas de la residencia oficial de Downing Street, May confirmó hoy que cancelaba su viaje a la vecina Irlanda, para centrarse en hablar con sus compañeros diputados en Londres, que entre las 18.00 y las 20.00 GMT, decidirán si le otorgan su respaldo para que siga siendo la jefa del Ejecutivo.

Del resultado de esa votación depende que la "premier" siga al frente de los esfuerzos encaminados a mejorar el acuerdo del "brexit", que culminará esta semana con su presencia el jueves en la cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

May se vio obligada el lunes a suspender la votación sobre el pacto de salida en el Parlamento, ante la certeza de que sufriría una dura derrota por el rechazo del sector duro "tory", de la oposición laborista y del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), cuyos diez diputados le permiten gobernar en minoría.

Los Veintisiete, no obstante, han subrayado que el acuerdo del "brexit" no puede ser renegociado, aunque se han mostrado dispuestos a ofrecer "aclaraciones" y "tranquilizar" a Londres para que ese texto supere el trámite parlamentario en otra votación prevista para antes del próximo 21 de enero.

Ese era el discurso que le iba a presentar hoy en Dublín Varadkar, quien se ha referido a la posibilidad de añadir algún tipo de "declaración política" al acuerdo de salida para disipar los "temores" que plantea la citada salvaguarda irlandesa, aunque sin modificar su "contenido fundamental".

Esa garantía establece que, si no hubiera un acuerdo comercial bilateral al fin del periodo de transición, en diciembre de 2020, todo el Reino Unido formaría una unión aduanera, pero la provincia Irlanda del Norte tendría un estatus especial más alineado con el mercado único europeo, a fin de mantener la frontera abierta, clave para el proceso de paz.

El ultraconservador DUP sostiene que la salvaguarda pone en riesgo la integridad territorial de todo el Reino Unido y la relación de la región con Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales).

Su portavoz del "brexit", Sammy Wilson, afirmó hoy que el futuro May depende "exclusivamente" de la decisión que tomen los parlamentarios de la formación "tory" en la moción de confianza.

El DUP, recordó el dirigente unionista, sostiene al Ejecutivo a través de un acuerdo llamado de "confianza y suministro", pero precisó que ese pacto fue suscrito con el Partido Conservador, al que trasladó "toda" la responsabilidad para "decidir quién es su líder".

Con esas palabras, Wilson evitó posicionarse respecto a la votación de la moción de confianza impulsada por al menos 48 diputados conservadores, aunque volvió a expresar su descontento con la "inaceptable" política de May sobre el "brexit".

"No puedo decir que me haya sorprendido porque estuve ayer aquí en Westminster y me di cuenta de que había muchas conversaciones en marcha", declaró hoy a la cadena BBC la líder del DUP, Arlene Foster, en referencia a la rebelión "tory".

El principal interés de su partido, dijo, "sigue siendo el acuerdo de salida" y eliminar de ese texto "la salvaguarda" irlandesa.