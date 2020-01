Los desafíos sociales del nuevo Gobierno

Plataformas Sociales valoran que el nuevo Gobierno haya elevado a rango de vicepresidencia los asuntos sociales y el reto demográfico, refuerce la protección de los consumidores con la creación de un ministerio específico y priorice las reformas urgentes pendientes en materia de igualdad.

Son las primeras reacciones después de que se haya confirmado este jueves que Pablo Iglesias liderará la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Teresa Ribera la de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para abordar los desafíos de la España vaciada.

Además, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, será ministra de Igualdad; la diputada gallega Yolanda Díaz, de Trabajo; el dirigente de Izquierda Unida Alberto Garzón, de Consumo; y el sociólogo catalán Manuel Castells, de Universidades.

.- SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destaca la importancia de "elevar al rango de vicepresidencia los asuntos sociales y no supeditados a un departamento económico", pero reclama mantener la secretaría de Servicios Sociales, "no de Derechos Sociales, porque no se puede perder la identidad del sistema público".

"Es una gran oportunidad para que el sistema de protección social de los servicios sociales y de atención a la dependencia entren en la agenda pública de manera definitiva y se consoliden como el cuarto pilar del Estado de bienestar y es muy importante que lo dirija una persona con un liderazgo tan potente como Pablo Iglesias", ha opinado Ramírez.

Uno de los retos prioritarios: reducir la lista de espera de la dependencia el 75 por ciento. "Eso cuesta 1500 millones de euros de inversión pública de la administración general del Estado".

"Estamos expectantes e ilusionados en que con la nueva época se cumpla el pacto de Estado de la Dependencia y se reviertan los recortes y vamos a hacer un seguimiento exhaustivo para que se cumpla", advierte Ramírez, responsable del Observatorio Estatal para la Dependencia.

.- IGUALDAD

La futura ministra de Igualdad, Irene Montero, llega al Ministerio con una agenda marcada por reformas urgentes que quedaron pendientes como consecuencia del bloqueo político, entre ellas la aplicación total del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la reforma del Código Penal para basar en el consentimiento la tipificación de los delitos sexuales.

El colectivo feminista le ha deseado suerte a la hora de acometer los cambios legislativos que permitan un avance real en la igualdad entre hombres y mujeres.

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Fundación Mujeres y la Federación de Mujeres Progresistas coinciden en los retos de blindar el "solo sí es sí" en el Código Penal, la puesta en marcha del Pacto de Estado y las reformas necesarias para la consecución de la igualdad económica y laboral.

"La nueva ministra tiene mucha tarea: reactivar el Pacto de Estado, retomar los compromisos pendientes en materia de brecha salarial y discriminación laboral y reformar los delitos sexuales", ha explicado la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.

"Estos tres problemas son urgentes para la mitad de la población", según la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, mientras que la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, considera relevante ampliar el concepto de violencia de género para combatir todas aquellas violencias que padecen las mujeres, más allá del ámbito de la pareja: violencia sexual, trata, mutilación genital y matrimonios forzosos.

.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO

Vanesa García, de la Plataforma Soria YA, ha asegurado estar "expectante" y con esperanza tras conocer que Teresa Ribera ocupará la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero advierte de que "no se fía de nada" hasta que no "se materialice en unos presupuestos".

"La Plataforma lleva 19 años de recorrido hartos de escuchar tantas promesas, planes y acuerdos, sin que se cumpla nada", ha lamentado.

.- AGENDA 2030

Para el presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo, Andrés Rodríguez Amayuelas, es necesario dar "un giro de timón a las políticas que se viene haciendo para poder afrontar con políticas realistas retos como el cambio climático, la desigualdad o la pobreza que nos ha dejado la crisis económica".

A su juicio, esos retos deben resolverse "mirando con las gafas que facilita la Agenda 2030, con un marco temporal, unos objetivos y unas metas e indica que no podemos avanzar en la solución de los temas sociales si no se avanza en los ambientales y el tema económico, todos ellos están interrelacionados y precisan de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible".

"Es una agenda que nos compromete a todos los países y tenemos que fijar nuestras metas, como la de eliminar la pobreza, sin olvidar que hay un 30 por ciento de personas en riesgo de pobreza en España; debe ser una traslación a las políticas domésticas", ha opinado.

.- INFANCIA

Organizaciones de defensa de la infancia reclaman consenso político para poder llevar a cabo las medidas que los menores necesitan: la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la certificación de familias monoparentales y su equiparación con otros colectivos vulnerables y el aumento en la inversión en la infancia.

Para el director general de Save the Children, Andrés Conde, "es urgente que la ley contra la violencia hacia la infancia se trate en el primer Consejo de Ministros y sea aprobada después en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo de todos los partidos. Es inadmisible que en España una de cada dos denuncias interpuestas por abusos sexuales tenga a un menor como víctima".

Desde la Plataforma de la Infancia, Ricardo Ibarra espera que los compromisos anunciados en materia de infancia "se traduzcan en políticas reales y concretas y sobre todo que se puedan impulsar cuanto antes; esta debe ser la legislatura de la infancia".

.- CONSUMO

La creación de un Ministerio de Consumo es para la OCU "una buena oportunidad para dar un impulso fuerte y decidido" a la protección de consumidores y espera que sea más que una "decisión estética". Reclaman a Garzón que endurezca sanciones, defienda al consumidor vulnerable, mejore las acciones colectivas o instaure mecanismos de reclamación y resolución de conflictos, afirma Enrique García.

Rubén Sánchez, de Facua, también celebra que el consumo haya dejado de ser "un adorno de Sanidad" y reclama una reforma de la ley para que asuma y comparta competencias sancionadoras con las comunidades y haga uso de su potestad que le otorga esa misma normativa para llevar a las empresas ante los tribunales por prácticas abusivas.

En la CECU, Fernando Moner ha felicitado a Garzón y le ha pedido que destine "el presupuesto que debe tener" al Consejo de Consumidores Usuarios, que unifique competencias de otros ministerios, que supervise las de las comunidades y que aborde otras cuestiones como la obsolescencia programada o los abusos de la banca o de los pisos turísticos.

Este ministerio también asume la competencia de juego. García cree que es algo "absolutamente separado" del consumo que requiere una normativa urgente sobre la publicidad, al igual que Moner, mientras que para Sánchez es un "problema social" que ha llevado a muchas familias a la ruina, lo cual ya justifica su rango ministerial.

El presidente de la patronal del juego privado en España (Cejuego), Alejandro Landaluce, ha ofrecido al ministro "diálogo para regular todo lo que haya regular" con seguridad jurídica. Cree que es priotario el reglamento de la publicidad para fijar franjas horarias, mensajes o uso de famosos, pero en ningún caso para prohibirla.

.- UNIVERSIDADES

Aunque han querido entrar en valoraciones personales los estudiantes, reunidos en la Creup (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas), se han limitado a expresar su esperanza de que se aborden los asuntos urgentes del sistema universitario.

Entre ellos, la garantía de un acceso equitativo a la Universidad, lo que depende de la política de becas y requiere coordinación con el Ministerio de Educación y el abordaje de forma conjunta de la Ley de Universidades.

Una demanda que también ha defendido el Conferencia de Consejos Sociales Universitarios por considerar que la actual norma esta obsoleta porque de no hacerlo "nos irá alejando cada vez más de los estándares internacionales" y "lastrará, a medio y largo plazo, la formación de nuestro capital humano, científico y tecnológico".