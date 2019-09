La pareja de la mujer desaparecida en Arenas (Málaga) mantiene su inocencia

La pareja de Dana Leonte, desaparecida en Arenas (Málaga) el pasado 12 de junio, mantiene su inocencia tras ser detenido ayer por la Guardia Civil por su presunta implicación en la desaparición de su novia, de 31 años y nacionalidad rumana, según ha asegurado este jueves el abogado del chico, Juanjo Moreno.

Al llegar a la vivienda del arrestado, registrada por la Guardia Civil, el letrado ha explicado a los periodistas que el joven se manifiesta "muy sorprendido" por la detención y que incluso ayer le dijo "ojalá apareciera ahora mismo por aquí".

Ha comentado que todo apuntaba a que era "el principal sospechoso" que tenían los agentes dada la solicitud de prueba de ADN, "a la que se sometió de manera voluntaria", y la intervención de su teléfono móvil y ha añadido que "intuía que pudiera procederse a la detención".

Moreno ha anunciado la intención de que el joven declare ante la autoridad judicial y ha señalado que está "tranquilo y sigue manteniendo su inocencia, como lo viene haciendo desde el primer día".

Sobre las informaciones relativas a la aparición de restos óseos, asegura no tener conocimiento al respecto y recuerda que las actuaciones están bajo secreto.

Preguntado por el hecho de que el posicionamiento del teléfono móvil del arrestado le sitúe cerca de donde se habrían encontrado esos restos, el abogado no ve relevancia dado que él desarrolla su vida en la localidad de Arenas y que otra cosa sería que se hubieran hallado a una larga distancia y él estuviera en ese lugar, "fuera de su espacio vital".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha explicado a los periodistas que, "con independencia de que en algún momento haya dejado de ser noticia", la Guardia Civil ha seguido trabajando en este caso, y los investigadores "ayer llegaron a la conclusión de que debían detener a su pareja".

Fernández ha incidido en que el asunto está bajo secreto de sumario y ha pedido que se deje trabajar a los agentes y que "sigan acumulando evidencias" de la que actualmente es la línea de investigación prioritaria, información que trasladarán al juzgado.

Ha pedido a los medios de comunicación que toda aquella información que no provenga de fuentes oficiales la manejen con "mucho cuidado" para "no provocar un dolor innecesario a la familia y al entorno", así como para "no generar bulos, expectativas".

S.R.G. fue arrestado ayer por su presunta implicación en la desaparición de Dana Leonte y esta mañana lo han trasladado a su vivienda, en Arenas, en cuyas inmediaciones hay un amplio número de vehículos de la Guardia Civil.

Numerosas batidas en busca de la chica se han efectuado en esta zona tras su desaparición y desde el pasado 18 de septiembre la localización se centra en zonas específicas determinadas por los investigadores con la participación de agentes de unidades especializadas del instituto armado.

Intervienen perros adiestrados y entre los equipos desplazados para actuar en el lugar están el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.