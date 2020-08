Despiden a las dos trabajadoras que vejaron a una anciana en una residencia

Barcelona, 25 ago (EFE).- La residencia Mossèn Homs de Terrassa (Barcelona), gestionada por la Generalitat, ha despedido a las dos trabajadoras que se grabaron en un vídeo difundido en la redes sociales vejando a una anciana postrada en una cama.

Fuentes de la consellería de Asuntos Sociales han confirmado a Efe que ambas trabajadoras firmaron ayer su renuncia, mientras que desde el geriátrico han declinado hacer comentarios al respecto.

En el vídeo se ve a una joven cuidadora que está intentando dar de comer a la anciana, a la que llama por su nombre, Elisa, y le dice: "Va, abre la puta boca ya, hombre, vieja cascarrabias".

Mientras otra de las cuidadoras se ríe de la situación, con la mascarilla medio caída, la que está intentando dar de comer a la anciana se dirige a la cámara que filma y asegura: "Yo no soy así, que conste, pero me saca de quicio".

A continuación, la joven cuidadora vuelve a dirigirse a la anciana a la que le grita: "¡Elisa, la pastilla! ¿No entiendes que te la tienes que tomar? ¿No lo entiendes?".

Mientras su compañera no deja de reír, la cuidadora termina gritando: "¡Mira! ¿Sabes qué? Si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duele de los pies a la cabeza te vas a joder, ¡hombre ya, la puta pastilla!", mientras se ve como la cuidadora arroja la pastilla supuestamente a una papelera.

La autora de la grabación subió ayer un vídeo a su cuenta de Instagram en el que pidió disculpas "a todos los familiares que se han podido ver afectados y a la demás gente".

"No vengo a justificarme de nada, simplemente vengo a decir que voy a asumir las consecuencias, que soy consciente del acto que hemos hecho y lo reconozco", ha indicado.

La autora del vídeo ha agregado que "a nivel personal" ha tomado la decisión "de temporalmente" cerrar su cuenta de Instagram hasta que se vea "capaz de subir un vídeo en mejores condiciones".