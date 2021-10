El detenido por el asesinato de Lardero dijo que el niño se había desmayado

Lardero (La Rioja), 29 oct (EFE).- Vecinos de Lardero (La Rioja) que localizaron al presunto autor del asesinato de un niño de 9 años han asegurado a Efe que le encontraron en el portal de su casa con el menor en brazos y les dijo que se había "desmayado".

Así lo ha asegurado a Efe Susana Torres, madre de una pequeña de 7 años a quien este hombre había invitado en otra ocasión a su casa sin éxito y cuyo marido encontró al detenido después de que un grupo de vecinos comenzaran a buscarle por los edificios de la zona al conocer que se había llevado de un parque cercano a un niño disfrazado de "la niña del exorcista".

La Policía Local de Lardero y la Guardia Civil buscaban también al hombre con la descripción que proporcionaron los vecinos, quienes alertaron que unos días antes había intentado llevarse a unas niñas del mismo parque, ha añadido Torres.

El hombre, de 54 años y nacionalidad española, detenido anoche por la Guardia Civil como presunto autor de la muerte del pequeño, estaba en libertad condicional desde abril de 2020, tras ser condenado hasta 2023 por el asesinato y agresión sexual a una joven en 1998; y, además, fue sentenciado en 1993 por otra agresión sexual.

Susana Torres ha señalado que se pudo llevar al pequeño porque iba disfrazado de niña y ha insistido en que ya había intentando raptar a otras menores, aparte de a su propia hija.

Precisamente, ha dicho, fue una menor de 11 años la señaló a los vecinos el portal donde vivía el detenido.

"Hoy está siendo un día muy duro, de pensar y pensar, sobre todo mi marido, que se encontró con todo, por si esto se pudiera haber evitado o si hubiese sido mi hija", ha lamentado emocionada.

La madre ha recordado que un día su hija jugaba con una amiga en el parque cuando un hombre le dijo que le acompañase para enseñarle unos pajaritos que tenía en casa.

La niña alertó a su madre, quien, acompañada de otras madres, fueron a buscarle por las inmediaciones, pero no le encontraron, ha relatado; avisaron entonces a la Policía Local de Lardero y dieron la descripción del hombre y, "como no pasó a más, no se puso denuncia".

"Pensar que (la policía) ya tenían el aviso y que no hicieron nada está siendo muy duro para todos los padres y para los que vieron ayer todo", ha insistido.

A pesar de que la noche ha sido "muy dura", estos padres han decidido llevar hoy a su hija al colegio Villa Patro, situado junto al parque en el que sucedieron los hechos, porque ella les ha pedido ir al centro para estar con su amiga, con quien estaba cuando el hombre le abordó.

"La niña tiene 7 años y espero que esto se borre pronto de su memoria. Solo tengo ganas de que salga del colegio, estar con ella y ver cómo ha pasado la mañana con sus compañeros", ha subrayado.

María, la madre de otra niña a la que también el detenido intentó llevarse a su casa unos días antes con la promesa de enseñarle unos pájaros, ha detallado a Efe que, como tiene ya 12 años y es "espabilada", le dijo que ella no se iba a ningún sitio sin consultarlo antes con sus padres.

Ha explicado que el hombre siguió a su hija y a una amiga hasta su casa y las niñas entraron al domicilio por la escalera de servicio para que él no viese el número de su portal.

Según su relato, el hombre siempre se sentaba en un banco del parque a mirar a los niños mientras jugaban por la tarde y, otras veces, se quedaba en el rellano del portal de su vivienda para observar a los menores, por lo que estos llegaron a fotografiarle.

Esta madre ha lamentado que su hija se siente "culpable" porque cree que si se hubiera quedado ayer más rato en el parque, esto no habría ocurrido o podrían haberlo evitado.

"Esperamos que se haga justicia, porque no es la primera vez", ha señalado. "No entiendo cómo se ha dejado a un exconvicto vivir a 200 metros de un colegio y un parque sabiendo que hace 20 años acuchilló a una mujer, la violó y la mató, y después de esto lo dejan en la calle sin vigilancia, estamos indignados".