Díaz asegura que la propuesta de Illa sobre empleo es un "eslogan electoral"

Barcelona, 10 feb (EFE).- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la propuesta del candidato del PSC al 14F, Salvador Illa, de crear 140.000 empleos en Cataluña en tres años es un "eslogan electoral" y lo ha acusado de no querer "recuperar" a los afectados por el desempleo temporal.

Yolanda Diaz ha hecho estas críticas en el transcurso de un acto de En Comú Podem, celebrado este miércoles en Tarragona, en el que ha participado junto al número uno por esa provincia, Jordi Jordan, el segundo de la lista por Barcelona, Joan Carles Gallego, y la diputada en el Parlament Yolanda López.

"Hay mucho ruido estos días y hay quienes dicen que van a crear 140.000 puestos de trabajo. Yo me pregunto: ¿sólo?", ha cuestionado la ministra, quien ha recordado que, a día de hoy, hay 171.000 personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en Cataluña.

Por eso, a su juicio, la propuesta de Illa ha sido lanzada "a modo de eslogan electoral" y denota, ha dicho, "que ni tan siquiera se plantea recuperar a los trabajadores en ERTE".

"En Comú Podem espera que los reincorporemos cuanto antes y no en tres años", ha remarcado.

Díaz ha criticado así a las fuerzas que, como el PSC, "dicen con mucho griterío que son la izquierda" y las ha instado a demostrarlo con "hechos y coherencia": "Dicen que son la izquierda pero las políticas que practican después no tienen nada que ver".

Por otro lado, ha aseverado que el Gobierno de coalición no ha "aplicado" la reforma laboral que impulsó el PP de Mariano Rajoy y que se comprometieron a derogar o, de lo contrario, ha garantizado, el resultado de la crisis de la covid-19 hubieran sido "despidos masivos, pobreza laboral, gente sufriendo y pensiones recortadas".

"Hemos hecho lo contrario. Hemos dado protección social, acceso a la prestación pública de desempleo a personas que carecían de los requisitos, hemos garantizado subsidios para quienes no tenían ninguna renta y hemos dado subsidios para las trabajadoras del hogar", ha relatado.

Según la ministra, en el año que llevan en el Ejecutivo, su formación ha demostrado que "sabe gobernar y gestionar bien": "No robamos, no hacemos cosas extrañas, no tejemos redes clientelares y no hacemos más de lo mismo".