Díaz Ayuso: El ataque al rey no es una demanda social

Madrid, 15 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que "el ataque al rey no es una demanda social, sino el intento de algunos de imponer su modelo de Estado" y ha considerado "una gran deslealtad" utilizar "el miedo y la preocupación para cambiar el país por la puerta de atrás".

De esta forma se ha expresado Díaz Ayuso (PP), junto al vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), en un acto en el que han hecho balance del pacto que suscribieron hace un año para gobernar en coalición, un documento de 155 medidas a las que se sumaron posteriormente las propuestas de Vox para apoyar la investidura.

Desde el punto de vista institucional, "asistimos a una ofensiva desmedida contra la monarquía parlamentaria, que fue sancionada por los ciudadanos en un referéndum constitucional", ha afirmado Díaz Ayuso.

"Los partidos que formamos el Gobierno de la Comunidad de Madrid ratificamos nuestra lealtad al rey, subrayamos el gran valor de la unidad de España y proclamamos nuestra creencia en el diálogo, el respeto y la tolerancia que hicieron posibles la Transición de 1978", ha resaltado la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso ha manifestado que "Madrid no es de nadie porque es de todos; el rey no es de nadie porque es de todos; la Constitución no es de nadie porque es de todos".