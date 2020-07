Díaz Ayuso: El comité de expertos era una mentira y es gravísimo

Madrid, 31 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este viernes que le parece "gravísimo" y "sorprendente" que el Ministerio de Sanidad haya podido tomar decisiones "en base a un comité de expertos" que "era una mentira".

"Fuimos a los tribunales porque nos estancaron sin más argumentos que el que lo hacían porque lo decía el comité", ha indicado la presidenta madrileña en declaraciones a la COPE.

La Comunidad de Madrid interpuso en mayo un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar en dos ocasiones (los días 11 y 18 de mayo) la solicitud de la región de pasar a la fase 1 de la desescalada.

"Lo denunciamos ante el Tribunal Supremo no porque no cambiáramos de fase, sino porque nadie nos decía por qué, perdimos la autonomía, no podíamos tomar decisiones, y teníamos una previsión de pérdida de 18.000 empleos semanales si seguíamos en fase cero", ha explicado Díaz Ayuso.

Ha subrayado que la Comunidad de Madrid se vio obligada a pedir amparo al Tribunal Supremo "porque se estaban tomando unas decisiones arbitrarias y sin sentido, han hecho todo tipo de declaraciones y han adoptado decisiones" y "ahora resulta que era mentira".

La jefa del Ejecutivo madrileño, que este viernes participa en la Conferencia de Presidentes que se celebra en San Millán de la Cogolla (La Rioja), ha expresado su deseo de que "ahora sepamos buscar soluciones" y que "esta segunda parte sea diferente", al tiempo que ha pedido "claridad, transparencia y acertar".

Según publicó OK Diario este miércoles 29 de julio, el Defensor del Pueblo ha dado la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid en una contestación por escrito dirigida al PP.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que todas las decisiones sobre el cambio de fase de las comunidades autónomas procedían de un comité de expertos, pero se negó a dar sus nombres.

Ahora, el Defensor del Pueblo asegura que el Gobierno incumplió las obligaciones de transparencia, ya que la Ley General de Salud Pública dispone que "será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública".

En la respuesta recibida por el Defensor del Pueblo, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación señalaba que "no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que puedan avanzar en la desescalada del confinamiento, puesto que la responsabilidad en la toma de decisiones en esta materia corresponde al ministro de Sanidad, tras su valoración con las distintas comunidades autónomas".