Díaz dice que encuestas valoran trabajo realizado por PSOE-A y augura que pasado el 13 de junio "seguiremos más a más"

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha valorado que el trabajo del PSOE en Andalucía "tiene resultados" después de que una encuesta haya dado como ganador a los socialistas en unas posibles elecciones autonómicas y ha augurado que si ahora hay una subida de seis escaños respecto a los actuales, una vez que pase el 13 de junio, cuando culmine el proceso de primarias, "seguiremos más a más para que esa distancia se vaya incrementando".

El PSOE-A ganaría las elecciones autonómicas con el 30,7% de los votos, 39 escaños y medio punto de ventaja sobre el PP-A, que obtendría el 30,2%, 39 diputados y volvería a sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con el apoyo de Vox y de Ciudadanos (Cs), que perdería 18 de sus 21 parlamentarios actuales y caería hasta situarse como quinta fuerza, según una encuesta de NC Report que publica este lunes el diario La Razón.

Díaz, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, donde ha mantenido un encuentro con UPA Andalucía ha valorado la encuesta publicada: "Es un medio de derechas el que dice que el PSOE vuelve a ser el partido mayoritario que ganaría en Andalucía, con una subida de seis escaños".

A juicio de Díaz, "eso significa que el trabajo que hemos hecho durante estos dos años de estar cerca de la gente, de escucha de la gente, de estar cerca de los problemas, echando muchísimos kilómetros y horas al día pues tiene resultados".

"Creo que eso hay que reconocérselo al proyecto de la dirección regional del partido, al proyecto que representan esos miles de hombres y mujeres que están dando el callo en el territorio y que están garantizando ese nivel de confianza", ha recalcado.

"Hay quien a pesar de ese resultado, que insisto, lo dice un medio conservador de que el PSOE sigue remontando la confianza de los ciudadanos respecto a 2018, plantean que no es así", ha advertido, al tiempo que ha agregado que "yo también he visto una encuesta a nivel nacional que da un adelanto del PP de 32 escaños respecto al PSOE y en estos momentos lo que me motiva es para trabajar mucho más para que pase lo mismo que en Andalucía".

Así, ha insistido en que "lo que voy a hacer, en lugar de descalificar ningún proyecto, es arrimar el hombro, es aportar, ayudar, para que también le vaya bien al PSOE de España", ha concluido.