Díaz: Voy a tender puentes, la política del ruido y muros no conduce a nada

Madrid, 8 abr (EFE).- La vicepresidente tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado dispuesta a llevar a cabo "un liderazgo no confrontativo" ni "jerárquico", en el que va a "tender puentes" porque "la política del ruido y de los muros no conduce a nada".

En su primera entrevista como vicepresidenta tercera, concedida a infoLibre y elDiario.es y que publican esta noche ambos digitales, Díaz subraya que propone convertirse en “la gran defensora de la coalición” de Gobierno del PSOE y Podemos y que las disputas internas del Gobierno no acaben en los medios de comunicación.

"Yo me voy a volcar en mimar y cuidar esta primera coalición de gobierno en la historia de España. Es lo que me toca. Voy a seguir siendo de manera central la ministra de Trabajo y Economía Social. Es lo que me apasiona", afirma.

"Pero como vicepresidenta -añade- voy a coordinar dentro del Gobierno las tareas de acción pública de una de las partes del Gobierno. Lo haré sin perjuicio de que haya interlocuciones políticas, con el papel complementario de Pablo Iglesias. Vamos a ir en una mímesis, desde visiones diferentes, porque mi cultura política y la del secretario general de Podemos son muy distintas, pero justamente son interesantes porque son complementarias".

La vicepresidenta tercera sostiene que ejercerá un "liderazgo no confrontativo y no jerárquico".

"Creo que este es el cambio -explica en la entrevista-. Yo no ordeno y mando. No lo voy a hacer jamás. No lo hago con mi equipo, ni lo voy a hacer nunca. Voy a tender puentes: la política del ruido y de los muros no conduce a nada. Me ha tocado resolver temas muy complejos y lo voy a seguir haciendo".

Por eso, prosigue, Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, "seguirá negociando las materias de su competencia. O Alberto Garzón, que está ahora mismo teniendo debates muy interesantes en materias de consumo público y de salud pública".

La vicepresidenta tercera asegura que se va a "dejar la piel" por transformar el país "desde una óptica igualitaria", pero desde el diálogo, con el que ha llegado a media docena de acuerdos con la patronal y los sindicatos.

"Voy a negociar, como me toca. Me siento muy cómoda en ese papel. Se puede hacer política de otra manera, que no sea confrontativa. Mi cultura política viene del pacto, del acuerdo y del diálogo. Yo me siento a negociar con voces muy diversas, pero siempre es posible llegar a puntos de encuentro", asegura.

Y añade: "Es lo que hago en el diálogo social, es lo que me ha enseñado mi padre. Desde luego, sin perjuicio de que cada ministro negocie sus materias, como yo misma hacía, aunque Pablo Iglesias desatascaba junto con Pedro Sánchez muchos temas en el momento final".

Díaz afirma también que quiere cumplir con las recomendaciones de Bruselas "y tener un mercado de trabajo basado en la estabilidad en el empleo". Y que el compromiso con la Comisión Europea para hacer reformas estructurales "van mucho más allá de la reforma laboral".

En cuanto a los ERTE, asegura que durarán lo que sea necesario.

Preguntada si será la próxima candidata de Podemos en las elecciones generales, tal y como anunció Pablo Iglesias, Díaz contesta: "Estoy centrada en las tareas de gobierno y, especialmente, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entiendo que este tema es muy sugerente, pero ahora mismo estoy trabajando por mi país".