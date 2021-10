Díaz: El voto de la mujer trabajadora vale lo mismo que el de un señoro Nobel

Madrid, 1 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que "el voto de una mujer trabajadora vale lo mismo que el de un señoro Nobel… A esas personas que siguen teniendo dudas sobre el derecho a votar les decimos que todos los votos son buenos, voten lo que voten".

Díaz ha participado en un acto junto a alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien también ha declarado: "Un señor como Vargas Llosa con toda su lucidez… dice que la democracia es votar bien. No, mire, democracia es que votemos todos y todas, democracia es que decidamos todos y todas, no lo que usted nos diga”.

Así respondían ambas a las declaraciones del nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en la convención nacional del PP el pasado jueves en Sevilla, donde sostuvo que "lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones sino votar bien". Vargas Llosa condenó lo que considera dictaduras en Latinoamérica que atribuye a que algunos países no han votado bien y lo han pagado "muy caro".

El día en el que se conmemora el 90 aniversario de la aprobación del voto femenino en España, Yolanda Díaz ha apostado por un proyecto de país que sume "a favor de los mujeres diversas, alegres y combativas".

"Hablar de un proyecto de país a favor de las mujeres es hablar de un proyecto de país a favor de la vida. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiarla", ha asegurado.

Una posición que también ha compartido la titular de Igualdad, que ha explicado que se está trabajando en un proyecto "feminista" que ponga en el centro políticas públicas para que "todas las mujeres" puedan desarrollar sus proyectos de vida "con absoluta dignidad".

Montero, que ha iniciado su intervención emocionada mandando un saludo a Noelia Vera -que este jueves ha comunicado que deja la política y su cargo en el ministerio como secretaria de Estado de Igualdad-, ha recordado que es "necesario" crear una nueva "generación de derechos feministas".

"Nos necesitamos todas en este espacio feminista" y que sirva como "herramienta para que nadie se sienta sola", ha dicho.

Unas declaraciones que coinciden en la semana en la que Díaz ha advertido a Unidas Podemos que no estará al frente de un proyecto electoral centrado en partidos o personalismos: "Estoy rodeada de egos, nunca me he peleado por estas razones; como suceda esto o haya ruido es probable que yo me vaya", ha dicho recientemente en una entrevista en la Cadena Ser.