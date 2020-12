Podemos dice que la monarquía está en "riesgo de implosión" y exige que Felipe VI dé explicaciones a la opinión pública

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos cree que ha llegado el momento de abrir el debate sobre la institucionalidad y el futuro de la monarquía, que está "en riesgo de implosión" ante las irregularidades atribuidas al rey emérito Juan Carlos I. En este sentido, han insistido en sus planteamientos republicanos y que son partidarios de que la ciudadanía pueda elegir la jefatura del Estado desde las urnas.

Además, ha opinado que el actual Rey Felipe VI debe comparecer para responder a las preguntas de la ciudadanía ante un "escándalo" de esta magnitud, pues la sociedad "tiene derecho" a conocer si miembros de la Casa Real "eran una pieza clave en el entramado de corrupción sistemático del Estado".

Así lo ha indicado el diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, en rueda de prensa en el Congreso tras conocerse que Juan Carlos I presentó ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo por importe de 678.393,72 euros para saldar la deuda con Hacienda.

Una vez tenido conocimiento de esa voluntad del rey emérito de regularizar su situación fiscal ante Hacienda de cara a evitar un procedimiento judicial, Mayoral ve complicado que pueda conseguirlo con "todas las piezas del rompecabezas que hay encima de la mesa".

En este sentido, ha aludido tanto a su situación tributaria y elementos "documentados" por los medios de comunicación, como su "fortuna personal" de 68 millones de euros del rey emérito, la utilización de "tarjetas opacas" por él y sus nietos y el ser beneficiario de dos fundaciones ubicadas en "paraísos fiscales". También ha recordado que en una de ellas figura el actual Rey Felipe VI.

Y es que todo este asunto para Mayoral evidencia un "sustrato mucho más de fondo" que tiene que ver, por ejemplo, con la propia institucionalidad de la Jefatura del Estado y "si ésta puede estar en manos de un irresponsable".

QUIEREN URNAS PARA ELEGIR LA JEFATURA DEL ESTADO

También ha dicho que es "difícil mantener" que la monarquía como institución se encuentra al margen de la "vergüenza internacional" derivada sobre las actividades del rey emérito, que además se encuentra "escondido en una monarquía absolutista", en alusión a Emiratos Árabes. Sobre todo cuando existen "grave indicios" de la actuación personal de Juan Carlos I, que "ponen en solfa" a la propia corona que tiene una "grave crisis de materiales".

"No es admisible pensar en un estado de Derecho que alguien pueda estar por encima de la ley", ha dicho para enfatizar que se vuelve a poner en el centro el debate sobre la monarquía y la "posibilidad de que el conjunto de la monarquía pueda controlar a las instituciones públicas sin ningún tipo de excepción".

NO PUEDE HABER ESPACIOS DE IMPUNIDAD

Además, Mayoral ha insistido en que "no puede haber espacios para la impunidad" en la arquitectura institucional del país, pues el principio de inviolabilidad del Rey en la Constitución parece "amparar" conductas que para el resto de ciudadanos son delictivas.

El diputado de Unidas Podemos ha recalcado que este debate sobre el futuro de la monarquía no lo han abierto los republicanos sino esta crisis por las presuntas irregularidades de Juan Carlos I, para ahondar que ellos no quieren legislar sobre la corona sino que haya urnas para elegir democráticamente al Jefe del Estado.

EL PSOE NO ES REPUBLICANO

Por otro lado, ha apuntado que, a diferencia del resto de monarquías europeas, la española fue restaurada por un régimen que colaboró con el "holocausto", en referencia a la dictadura franquista, y que repasando la historia se puede apreciar que el reinado de Isabel II se terminó cuando los "corruptos salieron de la jefatura del Estado".

Preguntado sobre si cree que habrá alguna referencia a este asunto en el discurso navideño de Felipe VI, Mayoral ha respondido que no esperan nada y que debería comparecer ante la opinión pública, dado que es curioso que Juan Carlos I "haya dado más entrevistas" que el actual monarca.

En cuanto a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró ayer que la monarquía "no está en riesgo", el dirigente de Podemos ha dicho que son respetuosos con todas las opiniones pero que no es ninguna novedad que la formación morada es de ideología republicana y el PSOE "no lo es".