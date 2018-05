"Te tenemos", dicen las víctimas de Weinstein tras su arresto

La imagen del otrora poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein compareciendo ante la Justicia en Nueva York generó hoy toda clase de reacciones en las redes sociales, principalmente de quienes se han declarado sus víctimas y que ahora le advierten: "te tenemos".

"Te tenemos, Harvey Weinstein, te tenemos", escribió en Twitter la actriz Rose McGowan, quien está promocionando su libro "Brave", en el que describe la agresión sexual que presuntamente sufrió de parte Weinstein en 1997 durante el Festival de Cine de Sundance.

La también directora de cine independiente se refirió previamente en una entrevista en el programa "Today" al caso e indicó que Weinstein se "comió" gran parte de su vida.

"Desde que salió la noticia (que lo señala de los abusos sexuales), a pesar de que su rostro está en todas partes, no he tenido una sola pesadilla por primera vez", agregó.

McGowan llegó a un acuerdo que le impedía denunciar lo sucedido, aunque desde octubre pasado, cuando los reportajes de The New York Times y The New Yorker revelaran las decenas de agresiones sexuales cometidas por Weinstein, ha sido una de las principales voces del activismo contra los abusos sexuales y el machismo en Hollywood.

La polvareda que ha levantado este caso ha sido tal que hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, fue consultado hoy sobre el tema.

"No estoy familiarizado con el caso", respondió Trump, quien, a renglón seguido, lo consideró "realmente muy malo".

A la ola de comentarios que ha recorrido desde ayer las redes sociales se sumó la actriz estadounidense Annabella Sciorra, quien denunció haber sido violada en la década de los 90 por Weinstein en su propia casa y que asegura que el acoso se mantuvo "varios años", según dijo a The New Yorker.

"¿Alguien sabe dónde puedo conseguir asientos en primera fila?", preguntó en su cuenta de Twitter, donde hoy publicó un artículo de noviembre del año pasado del diario The New York Times titulado "De quién no hablamos cuando hablamos de Weinstein".

También reaccionó la actriz y directora italiana Asia Argento, quien relató haber sido violada por el productor en 1997 cuando tenía 21 años en un hotel de la Costa Azul.

Recordó el discurso que dio en Cannes y lo dedicó a "todas las valientes mujeres que se presentaron denunciando a sus predadores" y las que "vendrán en el futuro".

"Tenemos el poder", subrayó en Twitter junto a la etiqueta #Metoo, como se ha denominado el movimiento que tomó forma después de estallar el escándalo contra Weinstein.

Su pareja, el famoso chef Anthony Bourdain, publicó en su cuenta de Twitter una imagen con un menú de la Oficina Federal de Prisiones y la pregunta: "¿Qué hay en el menú para Weinstein?".

El movimiento Time's Up se unió a las voces en contra del productor y destacó que hoy un hombre cuyas acciones "eran tan atroces que engendraron un juicio global ha sido detenido".

Weinstein, agregan en un segundo trino, hizo "añicos la vida de un número incontable de mujeres, estamos con ellas", al tiempo que manifestaron su solidaridad con todas las que han enfrentado lugares de trabajo inseguros y abusivos.

Una de las líderes de esa campaña, la directora y productora estadounidense Ava DuVernay, se unió igualmente a estas voces y acompañó su mensaje en Twitter con una noticia sobre la presentación de Weinstein.

"Un amigo me acaba de enviar un mensaje de texto: "el karma nunca pierde una dirección", afirmó.

Weinstein, acusado de violación y otros delitos sexuales, se entregó hoy en Nueva York y compareció ante un juez de Nueva York para conocer, por primera vez, los cargos en su contra.

Tras la vista, el productor cinematográfico quedó en libertad bajo fianza, aunque tuvo que entregar su pasaporte y sus movimientos estarán vigilados.