Diez consejos de la Policía Nacional para evitar estafas con la Lotería

Madrid, 21 nov (EFE).- Comprar solamente en sitios autorizados, desconfiar de las llamadas y mensajes sobre supuestos premios o comprobar la autenticidad de los décimos, son algunos de los consejos que ha difundido hoy la Policía Nacional para evitar el fraude en la Lotería de Navidad.

De cara al incremento masivo de venta de lotería con motivo de la Navidad, la Policía alerta de que la posibilidad de estafas también aumenta: venta fraudulenta, problemas a la hora de cobrar boletos compartidos, suplantaciones de identidad o falsos premios son algunas de las más habituales.

Recomiendan prestar especial atención a la compra por internet, acudiendo únicamente a páginas oficiales y seguras, así como desconfiar de llamadas o mensajes con identidades falsas en las que se comunica al destinatario que ha sido agraciado con un premio con el fin de conseguir sus datos privados, incluso bancarios.

En ese sentido instan a evitar llamar a números que se le indique o seguir enlaces a webs que se les proponga y, por supuesto, no realizar ningún pago.

Al mismo tiempo la Policía recomienda no bajar la guardia con timos de toda la vida como el llamado "tocomocho", cuyas víctimas suelen ser personas de edad avanzada que son abordadas por la calle y, con la excusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlo por algún motivo, se lo ofrecen a cambio de una suma importante de dinero.

Este es el decálogo completo que la Policía difundirá también en los próximos días a través de sus redes sociales.

1.- Compra los décimos de Lotería para el sorteo solo en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online.

2.- Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla del la gestión si es necesario.

3.- Desconfía de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado.

4.- Comprueba que tu décimo tiene el logo, el código y todos los elementos de verificación.

5.- Cuando compartas Lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo e indica quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos.

6.- Procura conservar el boleto en perfectas condiciones, su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses.

7.- Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes.

8.- Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado.

9.- Si has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciarlo aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su modus operandi.

10.- Y si no has caído en el fraude pero tienes datos sobre ello, infórmanos en www.policia.es.