Dimite la concejal del PP de Moguer (Huelva) que dijo que Pedro Sánchez "debería haber muerto en cuarentena"

MOGUER (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Moguer (Huelva), Susana Pancho Parrales, quien dijo en un vídeo emitido por ella misma en la red social 'TikTok' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debería haber muerto en la cuarentena", ha presentado este miércoles su dimisión en el Consistorio moguereño "por coherencia, responsabilidad y respeto" a su pueblo, al Ayuntamiento y Corporación Municipal y al Partido Popular de la localidad y tras "haberlo reflexionado" con su familia y su formación.

Así lo ha indicado en un comunicado emitido hoy a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en el que ha señalado que tras haberse "equivocado en las formar en la grabación de un vídeo conocido por todos", del cual ha mostrado "su arrepentimiento", así como ha pedido "las correspondientes disculpas públicas", volverá a reiterar estas disculpas en el próximo pleno municipal.

"Quienes me conocen saben que me gusta trabajar por los demás, por eso acepté entrar en la política municipal y ha sido lo que me ha movido en estos dos últimos años en el Ayuntamiento", ha dicho Pancho Parrales.

Asimismo, ha añadido que "lamentablemente" se equivocó y que "en la vida y la política, cuando nos equivocamos debemos pedir disculpas y asumir las consecuencias de nuestros errores. De ahí mi dimisión, difícil para mí ya que me sentía feliz representando humildemente a mi pueblo y mi partido".

Finalmente, la hasta hoy concejal del Consistorio moguereño ha puntualizado que espera, desde otro papel, "poder seguir ayudando o sirviendo a mi pueblo en aquello en lo que se me necesite".

"Para mí ha sido un honor formar parte de la Corporación Municipal del Consistorio moguereño y agradezco por ello a mi partido y a mi pueblo la oportunidad que me ha dado de poder disfrutar y vivir esta magnífica experiencia", ha concluido su comunicado.

DECLARACIONES DEL VÍDEO

En el vídeo publicado por la edil moguereña, la misma hablaba de la factura de la luz y pedía al presidente del Gobierno que dimitiera, al tiempo que manifestaba que Pedro Sánchez era "un niñato caprichoso" y que es "malo como Cruela de Vil".

Pancho Parrales agregaba en el mismo que va a pagar la luz porque "no voy a comer a oscuras ni a pasar calor" mientras que Sánchez "está fresquito en Lanzarote", y finaliza diciendo "te deberías haber muerto en la cuarentena, tú y todos los tuyos".

Además, añadía que en el Gobierno son "una partida de golfos y maleantes" y que el socialismo y el comunismo "llevan a la ruina", entre otras manifestaciones, todas en el mismo tono.

Tras ello, la edil ha pidió disculpas en sus cuentas de redes sociales a "aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas" por el vídeo, que finalmente retiró.