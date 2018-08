El jefe de la diplomacia norcoreana visita Irán en el primer día de las sanciones

El jefe de la diplomacia de Corea del Norte, Ri Yong-ho, viajó hoy a Irán para reunirse con sus autoridades, el mismo día en que entraron en vigor las sanciones estadounidenses contra Teherán.

Ri, a cuyo país presiona Washington para abandonar sus capacidades nucleares, como también lo fue Irán, se entrevistó en Teherán con su homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif.

Según un comunicado de Exteriores, ambos expresaron su "satisfacción con el nivel de las relaciones bilaterales" y apostaron por "una mayor expansión" de los lazos.

También trataron "los más importantes acontecimientos internacionales y asuntos de interés mutuo", agregó la nota, que no ofreció más detalles del encuentro.

No están previstas declaraciones a la prensa de Ri, quien se reunirá mañana con el presidente iraní, Hasan Rohaní.

Esta visita oficial coincide hoy con la reimposición por parte de Estados Unidos de sanciones económicas contra Irán, una medida adoptada tras retirar el presidente estadounidense, Donald Trump, a su país del acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Teherán.

El incumplimiento por EEUU de sus compromisos internacionales llevó al Gobierno iraní a advertir en varias ocasiones a Pyongyang de hacer tratos con Trump.

"No sabemos con qué tipo de persona está negociando el líder norcoreano. No está claro que él (Trump) no vaya a cancelar el acuerdo antes de regresar a casa", dijo el Gobierno iraní tras la histórica cumbre de junio entre el presidente estadounidense y Kim Jong-un.

Aunque esta cumbre abrió un nuevo capítulo en las relaciones entre EEUU y Corea del Norte y estuvo llena de gestos amistosos y declaraciones optimistas, las expectativas se han enfriado.

La Casa Blanca aseguró hace tres días que "mantendrá la presión" tanto diplomática como económica sobre Corea del Norte después de que se revelara un informe confidencial de Naciones Unidas que asegura que Pyongyang continúa desarrollando programas nucleares y de misiles.