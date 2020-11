La diputada de Más Madrid que simuló disparar al PP dice que se "tergiversó" su gesto

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La diputada de Más Madrid en la Asamblea y líder del partido a nivel regional, Mónica García, ha asegurado este miércoles que se "tergiversó" su gesto de simular disparar hacia el PP en la Asamblea, que los 'populares' calificaron como una "amenaza", y ha sostenido que no pasó "absolutamente nada".

"Era un gesto que creo que se ha tergiversado, me da bastante pena que sigamos hablando del gesto", ha afirmado, en un día en el que la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado de la Asamblea de Madrid abordará si están capacitados para iniciar diligencias previas a tramitar un expediente disciplinario a la diputada.

En una entrevista con 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, García ha defendido que en el acta del Pleno de ese día "no aparece absolutamente nada porque no pasó absolutamente nada y no hubo ningún diputado ni nadie que dijera nada".

Asimismo, ha recordado que el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, a quien llamó la atención fue al portavoz del PP en la Cámara regional, Alfonso Serrano.

"Llevamos mucho tiempo hablando de la anécdota y no estamos hablando de lo verdaderamente importante", ha reprochado la parlamentaria de Más Madrid.

El pasado 15 de octubre, en la sesión de control al Gobierno regional, García acusó al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, de ser un "talibán", que valora más el manual de la Fundación Faes que "la vida de los madrileños", e insinuó que al igual está reservando fondos "en una casilla del Excel para la 'caja B' del PP".

Cuando el consejero autonómico tomó la palabra para defenderse, la parlamentaria de Más Madrid y el portavoz del PP comenzaron a intercambiarse gestos. En un momento concreto, García hizo con la mano la acción de robar así como la de "señalar", aunque desde el PP aseguran que trataba de simular que apuntaba con una pistola.