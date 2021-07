Dos diputadas dejarán el grupo de Unidas Podemos por Andalucía y elevarán a 11 los no adscritos procedentes de Adelante

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Las diputadas autonómicas por Sevilla Maribel Mora y María del Carmen García han presentado este martes sus solicitudes de baja del grupo parlamentario Adelante Andalucía --que ha pedido cambiar su denominación por la de Unidas Podemos por Andalucía--, y pasarán a ser diputadas no adscritas en el Parlamento autonómico, una condición que desde el pasado mes de noviembre define la situación de la excoordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez y de otros ocho parlamentarios que fueron expulsados del grupo en esa fecha.

De esta manera, las salidas de estas dos diputadas elevarán a once los diputados no adscritos que entraron en el Parlamento tras las elecciones andaluzas de 2018 desde las listas de Adelante, mientras que reducirán a seis los miembros que permanecerán en el rebautizado grupo Unidas Podemos por Andalucía.

Precisamente ambas salidas de estas dos diputadas se conocen apenas una semana después de que el grupo Adelante Andalucía comunicase su decisión de cambiar su denominación de forma provisional por la de Unidas Podemos por Andalucía mientras se mantuviese la "usurpación" de la marca Adelante Andalucía por parte de los promotores de la coalición que, bajo dicho nombre, celebró el pasado 26 de junio una asamblea constituyente en Granada de la que fue elegida portavoz la citada Teresa Rodríguez.

Adelante Andalucía fue el nombre bajo el que concurrieron en coalición a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 tanto Podemos como IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, y que obtuvo 17 escaños en el Parlamento andaluz de los que, tras las salidas de Maribel Mora y María García, solo quedarán seis en el grupo que va a pasar a llamarse Unidas Podemos por Andalucía.

La ruptura interna del grupo se materializó el pasado mes de noviembre con las expulsiones de nueve parlamentarios solicitadas por Podemos con respaldo de IU por supuestos casos de transfuguismo de dichos diputados al haberse desvinculado de Podemos, partido al que representaban cuando concurrieron a las listas de Adelante Andalucía.

RAZONES DE SUS SALIDAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO

En un artículo publicado este martes en el diario digital 'Público' bajo el título 'Sin rencor. Con esperanza', la parlamentaria por Sevilla Maribel Mora ha anunciado su decisión de abandonar el grupo de Adelante y pasar a ser no adscrita tras haber sido la primera senadora con la que contó Podemos tras ser designada para ello por el Parlamento andaluz en representación de la comunidad autónoma en 2015, según recuerda ella misma en dicha publicación.

Maribel Mora defiende en su artículo que Podemos e IU "se encuentran ahora mismo en las antípodas" del objetivo que se marcaba la coalición Adelante Andalucía cuando se conformó para las elecciones autonómicas de 2018 de 'construir un proyecto endógeno que participe en la refundación del Estado' y que nos llevara al 'autogobierno', lo que implicaba necesariamente 'soberanía alimentaria, energética, ambiental, identitaria, política y territorial para Andalucía'".

Según ha recordado, ella no fue expulsada el pasado mes de noviembre como sí sucedió con nueve de sus compañeros de grupo, una "operación política" hacia la que, "desde el primer momento, con el respeto y la educación con las que siempre he obrado en política, manifesté mi absoluta disconformidad", según indica Maribel Mora antes de apostillar que, "a cambio, lo que obtuve fueron un cúmulo de presiones que nunca comprendí si tenían como objetivo forzarme a abandonar mis convicciones o si, como finalmente ha sucedido, su intención era hacer que abandonara por mi propio pie el grupo parlamentario".

"Entonces creí que lo más oportuno era seguir haciendo aquello por lo que un día di el paso a la política institucional: trabajar por la justicia social y, sobre todo, por los y las más invisibles", defiende Maribel Mora, que lamenta que, "tan solo un día después de la expulsión de Teresa Rodríguez se me destituyó como vocal en la Mesa del Parlamento", e "inmediatamente como portavoz de las comisiones en las que venía trabajando desde que fui elegida". Además, "desde entonces se me ha impedido intervenir en el Pleno del Parlamento andaluz", según denuncia.

"CONTRADICCIONES"

"Han sido ocho meses en los que se me ha intentado silenciar políticamente, en los que se ha bloqueado mi trabajo", afirma Maribel Mora en su artículo, en el que, no obstante, defiende que "la razón fundamental" por la que ha tomado "la decisión de no formar parte del nuevo grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía" es porque le superan "contradicciones" como que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "aún practique devoluciones en caliente, que se siga encerrando a personas que no han cometido delito alguno en los CIEs, que no cesen las redadas por perfil racial y que no cese el maltrato institucional al colectivo".

Y, "sobre todo, para mí, que soy una andalucista y una soberanista convencida, es imposible seguir vinculada a un proyecto que, por entrar a formar parte de un gobierno de coalición con el PSOE, ha renunciado a su espíritu transformador inicial y que, además, ubica a Andalucía en una posición subalterna", según sentencia Maribel Mora, que concluye que, "como sigo fiel a las premisas bajo las que un día fui votada por miles de andaluces y andaluzas, he de abandonar el grupo parlamentario del que había formado parte hasta ahora y que, por cambiar, tanto ha cambiado que en próximas fechas cambiará incluso de nombre".

Por su parte, María García ha explicado en unas declaraciones remitidas a Europa Press que el proyecto del grupo parlamentario Adelante Andalucía "hoy por hoy no tiene en absoluto nada que ver" con el proyecto "netamente andaluz" que se conformó para las elecciones de 2018.

Ha subrayado que tanto Maribel Mora como ella se sienten "identificadas" con los diputados que fueron expulsados del grupo, y "teníamos la esperanza de que todo volviera a la situación anterior a las expulsiones, que fueron injustas", según ha apuntado antes de recordar que a ella no se le expulsó del grupo de Adelante, pero sí le "han vaciado de contenido todo el trabajo parlamentario que podía hacer dentro del grupo", quitándole la portavocía de comisiones y no dejándole "participar en los Plenos", según ha lamentado antes de concluir que ya no se siente "identificada" con el grupo de Unidas Podemos por Andalucía en relación al "proyecto inicial" de Adelante.