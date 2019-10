El segundo diputado andaluz que dimite por usar BlaBlaCar defiende la plataforma pero entiende las críticas

Cano Palomino es el segundo diputado andaluz que dimite en una semana por ofrecer las plazas de su coche en la referida plataforma para compartir viaje, después de que el parlamentario de Ciudadanos (Cs) por la circunscripción de Almería, Andrés Samper, también entregara su acta la pasada semana por lo mismo.

En una publicación en su perfil de Facebook, consultado por Europa Press, Cano Palomino expone que es usuario de 'BlaBlaCar' desde hace varios años, como conductor y como pasajero, "gracias a la buena experiencia" que han tenido en su familia con esta plataforma.

Precisa así que desde que es diputado en el Parlamento, también la ha utilizado "en algunas ocasiones" ya sea para el destino de Sevilla-Jaén, coincidiendo con reuniones del Parlamento o sin coincidir, o con otros destinos en desplazamientos personales.

Así las cosas, Cano Palomino entiende que las dietas de los diputados en el "son suficientes y deberían ser justificadas, tal y como se exige a cualquier persona sea funcionaria o trabajador", al tiempo que defiende que las plataformas para compartir vehículo en los viajes "son un buen instrumento (seguro y fiable) que permite compartir gastos, hacer más amenos los viajes y reducir las emisiones de CO2".

Tras la dimisión el pasado miércoles del parlamentario de Cs por Almería por la misma causa, el miembro de Podemos dice haber llegado a la conclusión de que "la opinión pública, harta de las prebendas y mal uso del dinero público por parte de los políticos, no puede aceptar esta práctica", a la par que reclama un debate público al respecto, "que incluya detalladamente todos los conceptos y formas que adoptan las retribuciones de los parlamentarios andaluces".

LAS CIFRAS

En la misma publicación, Cano Palomino precisa que el Parlamento le pagaba, además de la nómina, una cantidad fija semanal de 340 euros en concepto de 'ejercicio de actividad parlamentaria', es decir, para los gastos de alojamiento y comida.

"Son 1.360 euros mensuales de los que dono una media de algo más de 700 euros mensuales a mi partido (Podemos), que son el excedente después de descontar los gastos que realmente he tenido", apunta para explicar que "con ese dinero y el del resto de los diputados, Podemos alquila un piso que compartimos cuatro diputados como alojamiento en Sevilla y mantiene un fondo de ayudas a diversos colectivos sociales".

Asimismo, añade que la Cámara autonómica también le pagaba el kilometraje con motivo de las reuniones (plenos y comisiones) a razón de 0,25 euros por kilómetro, "una media de algo más de 480 euros mensuales, casi 2.000 kilómetros de media mensual". Al respecto, ha indicado que dicho importe por kilometraje lo liquida con Podemos "a un importe inferior --a razón de 0,20 euros por kilómetro-- añadiendo el resto de kilómetros que realizo en otros desplazamientos dentro de la provincia de Jaén o a otros destinos en funciones de diputado, lo que suele igualar dicha cifra".

"En muchas ocasiones he utilizado el tren como medio de desplazamiento y no he entregado el billete en el Parlamento porque el kilometraje supera su importe y en alguna ocasión he compartido coche con otro miembro del Parlamento sin que por ello se haya reducido el importe del kilometraje recibido, situación muy común en provincias donde hay más de un diputado del mismo grupo parlamentario", aclara Cano Palomino.

Por último, explica que como nómina, el Parlamento le ingresaba mensualmente una media de 2.984,23 euros después de la retención a Hacienda. "De esta nómina cobro realmente mi salario como maestro --2.250 euros-- y dono el resto --algo más de 700 euros-- a Podemos para el fondo de ayudas a diversos colectivos sociales", zanja al respecto, y antes de explicar que dimite para evitar al partido morado "un desgaste que no le corresponde".