Un diputado sueco en misión de la OSCE denuncia que Turquía lo retiene en la frontera

El diputado ecologista sueco Jabar Amin, que viajaba a Turquía como observador electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), denunció hoy que las autoridades turcas lo retienen y le impiden entrar en el país.

"Cuando pasé el control de pasaportes, me estaban esperando los servicios de seguridad. Me quitaron el pasaporte y me llevaron directamente a otro lugar. Y, cinco minutos después, me dijeron que tenían órdenes de otra instancia superior", declaró desde Estambul Amin a la agencia sueca TT.

Amin -de origen kurdo iraquí y crítico con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan- aseguró que no le habían informado del motivo de su detención y que pretendían enviarlo de vuelta a Suecia.

El parlamentario sueco había tomado un vuelo hoy desde Estocolmo al aeropuerto internacional Atatürk de Estambul, desde donde pretendía volar a Ankara para unirse a la delegación de unos 60 diputados de varios países de la OSCE que observarán las elecciones presidenciales y legislativas turcas del próximo domingo.

Jabar Amin ha sido crítico con la postura sobre Turquía del Gobierno sueco -del que forma parte el Partido del Medio Ambiente- y el año pasado anunció que presentaría una denuncia contra Erdogan ante la Fiscalía sueca por crímenes contra los derechos humanos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores sueco ha comunicado que está al corriente de la situación de Amin y que ha pedido una explicación a las autoridades turcas.

Hoy mismo, el político alemán del partido de izquierdas Die Linke Andrej Hunko, que asimismo tenía previsto participar como observador de la OSCE en los comicios presidenciales turcos denunció también la prohibición de su ingreso en Turquía por parte de Ankara.